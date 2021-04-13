2021 Oscar Ödülleri'ni sunacak ünlüler belli oldu

Oscar Ödülleri, Akademi’nin en iyi filmleri ödüllendirmesinden çok daha fazlası anlamına geliyor. Dünyanın en çok ilgi gören gösterilerinden biri olan Oscar Ödülleri, sahne alacak ünlü isimlerle de merak konusu. Bu yıl 93’üncüsü gerçekleştirilecek Oscar Ödülleri’nde kazananların isimlerini açıklayacak olan güçlü isimler arasında Harrison Ford, Brad Pitt, Halle Berry ve Reese Witherspoon var.



Oscar törenini düzenleyen yapım şirketinden dün yapıla açıklamada, bu isimlere Don Cheadle, Renee Zellweger, Regina King, Joaquin Phoenix, Rita Moreno, Laura Dern, Zendaya, Angela Bassett, Bryan Cranston, Marlee Matlin ve geçen yılın en iyi yönetmen ödülünün sahibi Bong Joon Ho da eşlik edecek.

YENİ SÜRPRİZLER BEKLENİYOR

Corona virüs salgını nedeniyle, daha önce belirlenen tarihe göre iki ay ertelenen 93. Oscar Ödülleri töreni, 25 Nisan’da (Türkiye saatiyle 26 Nisan) Los Angeles’taki Union Station’da gerçekleştirilecek. Törenin yapılacağı salona sadece ödülleri sunacak ünlüler, adaylar ve onlara eşlik edecek kişiler yer alacak. Bugüne kadar seyircisiz ve uzaktan görüntülü bağlantı yoluyla yapılan ödül törenlerinin düşük reyting alması dikkate alınarak, prodüksiyon şirketinin önümüzdeki günlerde, Oscar töreniyle ilgili yeni sürprizler açıklaması bekleniyor.

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13/04/2021 10:55