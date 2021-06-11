2021 Ralli Şampiyonası Lefkoşa’da start verdi…

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Basel Holding ana sponsorluğunda organize ettiği 2021 Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı, “Nesdersan.com Rallisi” adıyla gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Basel Holding ana sponsorluğunda organize ettiği 2021 Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışı bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Surlariçi, Zahra Sokak’tan start aldı.

Başlangıç seremonisinin ardından uzun zamandır yapılmayan şehir içi özel etabı olarak Girne Kapısı’nda hazırlanan etap, 20.33’de ilk aracın start almasıyla “Girne Kapısı Rally Show” adıyla geçildi.

Ralliye 22 ekip kayıt yaptırdı. 12 ekibin de özel seyirci etaplarında şov yapmasıyla toplamda 34 ekip rallide boy gösterdi.

İKİNCİ GÜN BALIKESİR VE CEMSA ÖZEL ETABI VAR

12 Haziran Cumartesi günü Balıkesir’de meşhur zıplama noktasından da geçilecek olan 12,5 kilometrelik Balıkesir etabı iki kez geçilecek. İlk etap 17.13’te, ikinci etap ise 18.16’da ilk aracın start almasıyla başlayacak. Balıkesir’in ardından rallinin ikinci günü, 20.39’da başlayacak olan Cemsa Seyirci Özel Etabı ile tamamlanacak.

SON GÜN SERDARLI, MERİÇ VE GÖRNEÇ ETAPLARI GEÇİLECEK

13 Haziran Pazar günü ise Serdarlı, Meriç ve Görneç etapları ikişer kez geçilecek. Servis alanının LTB park yerinde kurulacağı rallinin son günü iki kez art arda geçilecek olan 12.8 kilometrelik Serdarlı etabı ile başlayacak. 10.53’te ilk aracın start almasıyla başlayacak olan Serdarlı etabının ardından 12.49’ta Meriç etabı geçilecek. Servis arasının ardından günün ikinci kısmı 15.02’de geçilecek olan Meriç etabı ile başlayacak. Ardından 16.05’te başlayarak iki kez Görneç etabı geçilecek ve ekipler özel etabı toplamı yaklaşık 85 kilometre olan 345 kilometrelik ralliyi noktalayacaklar.

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11/06/2021 22:03