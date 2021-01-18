2021 şirketler için dijitalleşme yılı olacak

Deloitte tarafından gerçekleştirilen 2021 Küresel Pazarlama Trendleri anketine göre, şirketlerin yüzde 70’inden fazlası, müşterilerle kurdukları bağları dijital çözümlerle güçlendiriyor. Araştırma, şirketlerin yüzde 63’ünün salgın sonrasında teknolojiyi daha sık kullanmayı planladığını gösteriyor.

Deloitte tarafından 2 bin 447 tüketici ve 405 şirket yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre, yöneticilerin yüzde 41’i, teknoloji ve dijital platformlardan daha fazla yararlanarak müşteri ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanabileceğini ifade ediyor.

Şirketlerin yüzde 63’ü “dijital” dedi

Yapılan ankette, üst düzey yöneticilere 2021’de hangi alanların kritik fonksiyonları olacağı sorulduğunda en çok teknoloji ve pazarlama cevaplarının verildiği belirlendi. Yöneticiler, şirketlerinin yüzde 68 oranında teknoloji, yüzde 63 oranında ise dijital stratejileri ile ön plana çıkacağını düşünüyor.

Artık müşteri de dijitalde şirketler de

Yeni normalin iş yapış modellerini değiştirdiğine ve dijital pazarlamanın stratejik önemine değinen EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “İşletmeler, COVID-19'un tüketici davranışları üzerinde yarattığı etkinin sonucu olarak pazarlama stratejilerinde önceliği dijital pazarlamaya veriyor. Dijital pazarlama yatırımlarına ağırlık veren işletmeler, müşteri sadakati konusunda kalıcı avantajlar sağlıyor. Yeni normalde dijital dünyanın dinamiklerini yakalayan ve senaryoyu iyi okuyan şirketler kazanacak. EG Bilişim Teknolojileri olarak buradaki rolümüz, doğru tarafta olan ama yanlış yöne bakan şirketleri, sonuç odaklı dijital pazarlama stratejileriyle hedefledikleri sonuçlara ulaştırmak.” açıklamasında bulundu.

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18/01/2021 17:53