2021 yaz sezonunu kaybetmek çok pahalıya mal olacaktır

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05/04/2021

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2021 yaz sezonunu kaybetmek çok pahalıya mal olacaktır

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, turizm sektörünün ülkenin ana gelir kaynağı olduğuna işaret ederek, “2021yaz sezonunu kaybetmek hem turizm sektörüne hem de ülkemize çok pahalıya mal olacaktır” uyarısında bulundu.

Birlik, bu gerçeğin bilinciyle Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile her türlü iş birliğini yapmaya, turizm örgütleri ile koordinasyon içinde çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Birlik başkanı Orhan Tolun yazılı açıklamasında, “Sağlık Bakanı Ünal Üstel’in turizm açılımı hususunda ekonomik örgütlerle yaptığı toplantı ile ilgili olarak basında yer alan haberler ve bu konuda üyelerinden gelen açıklama talepleri” nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluğu ortaya çıktığını kaydetti.

Söz konusu toplantının olacağını farklı kaynaklardan öğrendikleri halde bu toplantıya katılmaları için Sağlık Bakanlığı tarafından Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’ne “geçerli bir davet” gelmediğini ifade eden Tolun, şöyle devam etti:

“Takdir edilebileceği gibi böyle bir toplantının kimin tarafından çağrıldığını, gündeminin ne olduğunu ve örgütümüzden nasıl bir katılım beklendiğini açık ve net olarak bilmek, toplantı için gerekli hazırlıkları yapmak ve zaten hassas bir dönemden geçmekte olan turizm sektörü için yapılması gerekenleri bütün paydaşların huzurunda anlaşılır bir şekilde ifade etmek isterdik.

Duyumlarımız, toplantının bu amaca hizmet edeceğini göstermediği gibi kimin tarafından düzenlendiğini ve gündeminin ne olduğunu da bilemediğimiz bu toplantıya katılmamayı tercih etmek zorunda kaldık.

Toplantı ile ilgili olarak üç gün sonra basında yer alan bilgiler üzerine üyelerimizden gelen bilgi talebi sonrasında yaptığımız değerlendirme bu    tür “gündemi ve     amacı belirsiz”    toplantılar yapmanın     yarardan çok zarar verici olduğu     şeklindedir. Geniş katılımlı bir toplantı yapılmış, basında fotoğraflı bir haber paylaşılmış olmasına karşın turizm sektörünün geleceğine ilişkin hiçbir doyurucu bilgi ortaya çıkmamıştır.   

Bu tür toplantılar, başta sayın bakanlar olmak üzere yetkililere ve     örgüt yöneticilerine güvensizlik     oluşmasını beslemekten    başka bir işe yaramamaktadır. Bu toplantıdan elde edilen    sonuç da bu olmuştur.

Turizm    sektörü, ana gelir kaynağımızdır. 2021yaz sezonunu kaybetmek, hem turizm sektörüne,     hem de ülkemize çok pahalıya mal olacaktır. Bu    gerçeğin bilinciyle Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile her türlü iş birliğini yapmaya, turizm    örgütlerimiz ile koordinasyon içinde çalışmaya hazırız ve çalışıyoruz.

Bu tip manipülatif ve provokatif    çağrıların ve sahte davetlerin kendi iç kamuoyumuzda ve/veya ilgili bakanlıklar arasında ve/veya turizme paydaş olan örgütler arasında karışıklık ve polemiklere sebebiyet vermesi bakımından son     derece    uygunsuz ve sakıncalıdır. Bu sebeple bu    sahte daveti yapan kesimleri kamuoyu nezdinde şiddetle kınarız.

Bu çalışmaların, gündemi ve amacı belirsiz toplantılarla değil Turizm Bakanlığı’nın oluşturduğu     Turizm    Danışma Kurulu’nun çalışmalarını düzenli olarak ve gerekli durumlarda Sağlık Bakanlığı     yetkililerinin de    katılımı    ile sürdürmesi gerektiğine inandığımızı kamuoyu ile paylaşır, ilgili     tüm paydaşlarımıza başarılar dileriz.”

05/04/2021 19:30
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TAGS: KITSAB, 2021, yaz sezonu, pahalı, haberkibris
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