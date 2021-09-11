2021 yazı ABD'de kaydedilen en sıcak yaz oldu

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’nin yeni yayımladığı raporda, çok sayıda olağanüstü hava koşulunun ve iklim felaketinin görüldüğü 2021 yazının, ABD'de kaydedilen en sıcak yaz mevsimi olduğu belirtildi.

ABD’de Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, olağanüstü hava koşullarının ve iklim felaketlerinin görüldüğü 2021 yılında, 1936’da gerçekleşen ‘’Dust Bowl’’ adındaki sıcaklık rekorunun kırıldığını ortaya koydu.

Kurumun yayımladığı rapora göre, 2021 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ayı sıcaklıklarının 20. yüzyıl ortalamasından 2.6 derece daha yüksek olduğu ifade edildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN KURTULMAK ZORLAŞIYOR



Bilim insanları küresel sıcaklığın daha önce tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde yükseldiğini söylerken, fosil yakıt kullanımının azaltılıp ilkim değişikliğinden kaçınma ihtimalinin giderek azaldığının altını çizdiler.

KURAKLIK VE AŞIRI YAĞIŞ BİR ARADA GÖRÜLÜYOR



Özellikle geçen ay Ida Kasırgası, orman yangınları, sel felaketleri, rekor sıcaklıklar ve aşırı yağışın ABD’nin pek çok eyaletini etkilediği belirtilirken, ülkenin batısında da aşırı kuraklıkla mücadele edildiği aktarıldı.



Mississippi, Alabama, Massachussetts, Michigan ve New York’ta normalden yüzde 12 daha fazla yağış görülürken; California, Idaho, Nevada, Oregon ve Utah’ta en sıcak yaz rekoru kırıldı.

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11/09/2021 09:17