Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 yılı Ferdi Bocce Şampiyonası tamamlandı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonucu Doruk Kara birinci gelirken, Deniz Güzoğlu ikinci, Doruk Türkay üçüncü, Hasan Songur ise dördüncü geldi. Ödül töreninde konuşma yapan federasyon başkanı Hasan Senin, pandemiye rağmen bu sene kadınlar ve erkekler bocce ligi, ferdi kadınlar,erkekler ve gençler bocce şampiyonası'nın yanı sıra, federasyon kupası ve karışık çiftler turnuvası ile dolu dolu bir sezona imza attıklarını, her cins ve her kategoriden sporcularla bocceyi yaymaya devam ettiklerini aktardı.

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16/11/2021 13:10