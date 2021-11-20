2021 yılının en iyi peyniri seçildi

İspanya'dan yumuşak bir keçi peyniri, düzenlenen Dünya Peynir Ödülleri'nde 'en iyi peynir' ödülünü kazandı. Olavidia adlı peynir, beş kıtada 40'tan fazla ülkeden 4 bin 79 oy içerisinde 103 oy alarak alarak birinci oldu.

Dünyanın en güzel peynirinin seçildiği yarışmada, İspanya’dan yumuşak bir keçi peyniri ‘en iyi peynir’ ödülünü kazandı.

Beş kıtada 40’tan fazla ülkeden 4 bin 79 oyun kullanıldığı yarışmada, Quesos y Besos (Peynirler ve Öpücükler) ticari adını kullanan bir peynir üreticisinden Olavidia adlı peynir 103 oy alarak ilk sırayı aldı.

Fransız Fromagerie Berthaut tarafından üretilen yumuşak bir peynir ise yarışmayı uzun süre birinci sırada götürmesine rağmen 98 oyla ikinci oldu.

İngiliz jüri Jason Hinds, oylamadan hemen önce paneldeki diğer jürilere keçi peynirinin "zengin, baştan çıkarıcı, kremsi bir dokuya" ve "yuvarlak ve sıcak bir tada" sahip olduğunu söyledi.

İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinden organizatörler tarafından canlı yayınlanan törende Hinds, gülümseyerek, "Sadece onunla uyumak istedim" diye ekledi.

Kazanan peynir üreticisinin sahibi Silvia Pelaez, “İspanya'nın güneyinde, yaygın olarak ihraç edilen zeytinleriyle tanınan bir şehir olan Jaen'de küçük mütevazı bir peynir üreticisiyiz" dedi.

Resmi olarak Lacteos Romero Pelaez olarak bilinen peynir üreticisinin sadece altı çalışanı olduğunu da sözlerine ekleyen Pelaez, "Günlük emeğin bir ödülü var" dedi.

Keçi peynirinin ortasında jürinin gözüne çarpan siyah bir şerit bulunurken, yarışma organizatörleri, peynirin " sert ve beyaz bir kabuk (Penicillium camemberti) oluşturduğu ve zeytin çekirdeği külü ile olgunlaştırıldığını" söyledi.

Peynir ödüllerini organize eden İngiltere merkezli Guild of Fine Food'un genel müdürü John Farrand, verdiği demeçte, başlığının "dünya şampiyonu peynir" olduğunu söylerken, "Jüriler onu dünyanın en iyi peyniri olarak görüyor. Yeni tacı var" diye konuştu.

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20/11/2021 22:00