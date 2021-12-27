2021'de aşırı hava olayları felakatlere yol açtı

İklim değişikliği kaynaklı dünya genelinde yaşanan 10 büyük felaket incelendi. Felaketler yüzünden bini aşkın insan hayatını kaybetti. En az 1 milyon 330 yüz bin kişi göç etti, 170 milyar dolarlık ekonomik kayıp yaşandı.

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27/12/2021

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2021'de aşırı hava olayları felakatlere yol açtı

İklim krizi, bu yıl çok sayıda aşırı hava olayları ve felaketlere neden oldu.

İngiltere merkezli bir yardım kuruluşunun "2021’in Maliyeti: İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Çöküş Yılı" başlıklı analizi dikkat çekti. Bu yıl gerçekleşen en yıkıcı 10 iklim felaketi incelendi.

Analize göre, bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Bir milyon 330 bin kişi göç etti. Bu felaketler 170 milyar dolarlık ekonomik kayba da yol açtı.

Ida Kasırgası'nın maliyeti 65 milyar dolar

İncelenen felaketlerden biri temmuz ayında Çin'in Henan eyaletinde yaşanan sel oldu. Sel yüzünden 1 milyondan fazla kişi göç etmek zorunda kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ağustos ayında 95 kişinin hayatını kaybettiği Ida  kasırgasının maliyeti en az 65 milyar dolar olarak hesaplandı.

Avrupa'da 240 kişinin öldüğü sel felaketinde de, 43 milyar dolarlık hasar oluştu.

27/12/2021 15:21
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TAGS: hava olayları, 2021, haber, kktc
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HK DÜNYA

Bilim insanları suçları araştıracak yapay zeka geliştiriyor

HK DÜNYA

Çin'deki bilim insanlarının suçlamaları incelemek için yapay zeka kullanan bir 'savcı' makinesi üzerinde çalıştıkları açıklandı. Araştırmacılara göre, sistem yüzde 97 doğrulukla bir suçlamada bulunabiliyor. Mahkemelerde yapay zeka (AI) dönemi mi başlıyor? Management Review'da yayımlanan bir makaleye göre, bilim insanları yüzde 97 doğruluğa ulaşan bir yapay zeka makinesi üzerinde çalışmalara devam ediyor. Makine, 2015'ten 2020'ye kadar 17 binden fazla vakadan derlenen bilgiler kullanılarak eğitildi. Yayımlanan araştırmaya göre makine, kredi kartı sahtekarlığı, hırsızlık kavga başlatma ve sorun çıkarma dahil olmak üzere Şanghay'ın en yaygın sekiz suçu için doğru bir şekilde suçlamada bulunabilir. South China Morning Post (SCMP), yapay zeka savcısının Çin'in en büyük ve en yoğun bölge savcılığı olan Şanghay Pudong Halk Savcılığı tarafından geliştirildiğini ve test edildiğini bildirdi. Gazete, sistemin bir masaüstü bilgisayarda bile çalışabileceğini kaydetti. Sistem 206 halihazırda kullanılıyor Projenin baş bilim insanı Shi Yong'a göre, sistem potansiyel olarak savcıların günlük iş yükünü omuzlayabilir ve daha zorlu görevlere odaklanmaları için onları serbest bırakabilir. Çin Bilimler Akademisi'nin büyük veri ve bilgi yönetimi laboratuvarındaki Shi ve ekibi, teknolojinin yakında daha az yaygın suçları tanıyacak ve bir şüpheliye karşı birden fazla suçlamada bulunacak kadar güçlü hale gelecek yükseltmeler yakalayacağını söyledi. SCMP, Çinli savcıların 2016 yılında yapay zeka kullanmaya başladığını belirterek, birçok avukatın artık kanıtların gücünü, tutuklama koşullarını değerlendiren ve hatta bir şüphelinin halka ne kadar tehlike teşkil ettiğini inceleyen "Sistem 206" olarak bilinen bir yapay zeka aracı kullandığını da sözlerine ekledi. Ancak araştırmacılar, mevcut tüm yapay zeka araçlarının “suçlama ve önerme cezalarının karar verme sürecine katılmadıkları” için sınırlı olduğunu belirtti.
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