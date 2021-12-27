2021'de aşırı hava olayları felakatlere yol açtı

İklim krizi, bu yıl çok sayıda aşırı hava olayları ve felaketlere neden oldu.

İngiltere merkezli bir yardım kuruluşunun "2021’in Maliyeti: İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Çöküş Yılı" başlıklı analizi dikkat çekti. Bu yıl gerçekleşen en yıkıcı 10 iklim felaketi incelendi.

Analize göre, bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Bir milyon 330 bin kişi göç etti. Bu felaketler 170 milyar dolarlık ekonomik kayba da yol açtı.

Ida Kasırgası'nın maliyeti 65 milyar dolar

İncelenen felaketlerden biri temmuz ayında Çin'in Henan eyaletinde yaşanan sel oldu. Sel yüzünden 1 milyondan fazla kişi göç etmek zorunda kaldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ağustos ayında 95 kişinin hayatını kaybettiği Ida kasırgasının maliyeti en az 65 milyar dolar olarak hesaplandı.

Avrupa'da 240 kişinin öldüğü sel felaketinde de, 43 milyar dolarlık hasar oluştu.

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27/12/2021 15:21