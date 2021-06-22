2021’de yaşam maliyeti en yüksek şehirler açıklandı

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22/06/2021

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2021’de yaşam maliyeti en yüksek şehirler açıklandı

Araştırma şirketi Mercer, 2021 yılında yabancı ülkede yaşayanlar için en pahalı şehirleri açıkladı. Sıralamada, son dönemde ekonomik zorluklarla mücadele eden Türkmenistan’ın Aşkabat şehri ilk sırada yer alırken, geçen yılın birincisi olan Hong Kong ikinci, Beyrut ise üçüncü olarak açıklandı. İşte yaşam maliyeti en yüksek 10 şehir..

10. BERN (İSVİÇRE)

9. PEKİN (ÇİN) 

8. CENEVRE (İSVİÇRE) 

7. SİNGAPUR

6. ŞANGAY (ÇİN) 

5. ZÜRİH (İSVİÇRE) 

4. TOKYO (JAPONYA) 

3. BEYRUT (LÜBNAN)

2. HONG KONG

1. AŞKABAT (TÜRKMENİSTAN)

22/06/2021 15:28
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TAGS: yaşam maliyeti, 2021, pahalı
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