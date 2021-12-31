2021'e damga vuran 10 futbol olayı

10. DUSAN TADIC, LIONEL MESSI'NİN REKORUNU KIRDI | Ajax'ın Sırp yıldızı Dusan Tadic, 2021 takvim yılı içerisinde 37 asiste imza attı. Hollanda ekibinin hücumunda vazgeçilmez isim haline gelen Tadic, Lionel Messi'nin 36 asistlik rekorunu kırarak bir yıl içinde en fazla asist üreten oyuncu oldu.

9. ROBERT LEWANDOWSKI, GERD MÜLLER'İ GEÇTİ | Bayern Münih'in gol silahı Robert Lewandowski formundan ödün vermiyor. Yıldız golcü 2021'de attığı gollerle Alman efsane Gerd Müller'i de geçti ve rekor kırdı. Bundesliga'da bir yıl içinde en fazla gol atan oyuncu unvanı 40 golle Gerd Müller'e aitti. Lewandowski, 49 yıl sonra bu rekorun yeni sahibi oldu ve Bundesliga tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

8. SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON AVERAJ FARKIYLA BEŞİKTAŞ | 2020-21 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde kısıtlı imkanlarla zoru başaran Beşiktaş tarihi sezonda ipi son hafta göğüsledi. Galatasaray ile ligi eşit puanda bitiren Beşiktaş 2 averaj farkla şampiyon oldu.

7. ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU CHELSEA | Thomas Tuchel ile değişim ve dönüşüm sürecine giren Chelsea meyvelerini erken topladı. İngiliz devi, turnuvanın favorilerini birer birer eleyip finalde Manchester City'nin rakibi oldu. Guardiola'nın rüya takımını deviren Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

6. EURO 2020'DE ZAFER İTALYA'NIN | Corona virüs nedeniyle bir yıl gecikmeli oynanan EURO 2020'de İtalya fark yarattı. Türkiye'nin de yer aldığı A Grubu'nu lider bitiren Roberto Mancini'nin ekibi oyunuyla ve mücadelesiyle dikkat çekti. Finalde İngilizler şampiyonluk şarkıları söyleseler de İtalya rakibini penaltılarda devirdi ve kupayı kazandı.

5. LIONEL MESSI KARİYERİNDEKİ EKSİĞİ GİDERDİ: COPA AMERICA | Kulüp kariyerinde kazanmadık kupa bırakmayan Lionel Messi, 2021'e dek Arjantin Milli Takımı ile herhangi bir başarı elde edememişti. Messi bu yıl bu durumu tersine çevirdi. Arjantin, 1993'ten bu yana ilk kez Copa America'nın sahibi olurken Lionel Messi de kariyerindeki bir eksiği giderdi. Ancak bitmedi! Şimdi sıra Dünya Kupası'nda...

4. CHRISTIAN ERIKSEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ | EURO 2020 büyük bir heyecana sahne olsa da tatsız başladı. Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen Finlandiya maçında aniden yere yığıldı. Eriksen uzun bekleyişin ardından hayata döndü. Danimarkalı oyuncunun kariyeri belirsizliğini korusa da futbola devam etmek istiyor.

3. CRISTIANO RONALDO, OLD TRAFFORD'A GERİ DÖNDÜ | Juventus macerasının ardından Cristiano Ronaldo yaz transfer döneminin son anlarında piyasaya damga vurdu. Portekizli efsane, 12 yıllık aranın ardından Old Trafford'a geri döndü ve Manchester United'a imza attı. Hikaye yeniden başladı...

2. AVRUPA SÜPER LİGİ SKANDALI | Real Madrid, Barcelona ve Juventus'un öncülük ettiği 12 kulüp, UEFA ve FIFA'yı karşısına alarak Avrupa Süper Ligi adı altında yeni bir turnuvaya imza attı. Turnuvanın ilan edildiği gün futbol dünyasında yer yerinden oynadı. Konu futbolun dışına taştı ve devlet yetkilileri de olaya müdahil oldu. UEFA'nın ağır yaptırım kararı sonrası kulüpler Avrupa Süper Ligi'nden çıktı. Ancak Real Madrid, Barcelona ve Juventus, Süper Lig'i tasfiye etmedi. Üç kulüp de gelecekte mutlaka bu projenin gerçekleştirileceğini savunmaya devam ediyor.

1. LIONEL MESSI, BARCELONA'DAN AYRILDI | 2021'e damga vuran en büyük futbol olayı Messi'nin Barcelona'dan ayrılığıydı. Arjantinli efsane çocukken katıldığı ve efsanesi olduğu kulübe 33 yaşında veda etti. Barcelona'da sözleşmesi biten ve kulüpten gözyaşlarıyla ayrılan Messi, kıtanın bir başka devi Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

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31/12/2021 13:19