2021'e damga vuran transferler
2021 geride kalırken yıl içinde futbol dünyasına damga vuran transferlere göz atıyoruz.
31/12/2021
LIONEL MESSI | Eski Takımı: Barcelona Yeni Takımı: PSG Bonservis: Bedelsiz
CRISTIANO RONALDO | Eski Takımı: Juventus Yeni Takımı: Manchester United Bonservis: 15 Milyon Euro + 8 Milyon Euro bonus
SERGIO AGÜERO | Eski Takımı: Manchester City Yeni Takımı: Barcelona Bonservis: Bedelsiz
JACK GREALISH | Eski Takımı: Aston Villa Yeni Takımı: Manchester City Bonservis: 117 milyon Euro
FERRAN TORES | Eski Takımı: Manchester City Yeni Takımı: Barcelona Bonservis: 55 milyon Euro
SERGIO RAMOS | Eski Takımı: Real Madrid Yeni Takımı: PSG Bonservis: Bedelsiz
ROMELU LUKAKU | Eski Takımı: Inter Yeni Takımı: Chelsea Bonservis: 115 milyon Euro
ANTOINE GRIEZMANN | Eski Kulübü: Barcelona Yeni Kulübü: Atletico Madrid Bonservis: Kiralık
DAVID ALABA | Eski Takımı: Bayern Münih Yeni Takımı: Real Madrid Bonservis: Bedelsiz
GIANLUIGI DONNARUMMA | Eski Takımı: Milan Yeni Takımı: PSG Bonservis: Bedelsiz
MESUT ÖZİL | Eski Takımı: Arsenal Yeni Takımı: Fenerbahçe Bonservis: Bedelsiz
MIRALEM PJANIC | Eski Takımı: Manchester City Yeni Takımı: Barcelona Bonservis: Kiralık
ERIC GARCIA | Eski Takımı: Manchester City Yeni Takımı: Barcelona Bonservis: Bedelsiz
RADAMEL FALCAO | Eski Takımı: Galatasaray Yeni Takımı: Rayo Vallecano Bonservis: Bedelsiz
MEMPHIS DEPAY | Eski Takımı: Lyon Yeni Takımı: Barcelona Bonservis: Bedelsiz
HAKAN ÇALHANOĞLU | Eski Takımı: Milan Yeni Takımı: Inter Bonservis: Bedelsiz
ACHRAF HAKIMI | Eski Takımı: Inter Yeni Takımı: PSG Bonservis: 60 milyon Euro
GEORGINIO WIJNALDUM | Eski Takımı: Liverpool Yeni Takımı: PSG Bonservis: Bedelsiz
SAID BENRAHMA | Eski Takımı: Brentford Yeni Takımı: West Ham United Bonservis: 23 milyon Euro
SEBASTIAN HALLER | Eski Takımı: West Ham United Yeni Takımı: Ajax Bonservis: 22 milyon Euro
BEN WHITE | Eski Takımı: Brighton Yeni Takımı: Arsenal Bonservis: 58 milyon Euro
MARIO BALOTELLI | Eski Kulübü: Monza Yeni Kulübü: Adana Demirspor Bonservis: Bedelsiz
ALİ AKMAN | Eski takımı: Bursaspor Yeni Takımı: Eintracht Frankfurt Bonservis: Bedelsiz
ALEX TEIXEIRA | Eski Takımı: - Yeni Takımı: Beşiktaş Bonservis: Bedelsiz
YUSUF DEMİR | Eski Takımı: Rapid Wien | Yeni Takımı: Barcelona Bonservis: Bedelsiz
OLIVIER GIROUD | Eski Takımı: Chelsea Yeni Takımı: Milan Bonservis: 1+1 milyon euro
MICHY BATSHUAYI | Eski Takımı: Chelsea Yeni Takımı: Beşiktaş Bonservis: Kiralık
EMERSON ROYAL | Eski Takımı: Barcelona Yeni Takımı: Tottenham Bonservis: 25 milyon Euro
MOISE KEAN | Eski Takımı: Everton Yeni Takımı: Juventus Bonservis: 2 yıl kiralama 10 Milyon Euro + 28 Milyon Euro satın alma opsiyonu
NIKOLA VLASIC | Eski Takımı: CSKA Moskova Yeni Takımı: West Ham United Bonservis: 30 Milyon Euro
KURT ZOUMA | Eski Takımı: Chelsea Yeni Takımı: West Ham Bonservis: 35 milyon Euro