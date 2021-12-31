ads

2021'e damga vuran transferler

2021 geride kalırken yıl içinde futbol dünyasına damga vuran transferlere göz atıyoruz.

ads ads ads ads ads
31/12/2021

ads
ads
ads
2021'e damga vuran transferler

LIONEL MESSI | Eski Takımı: Barcelona Yeni Takımı: PSG Bonservis: Bedelsiz

CRISTIANO RONALDO | Eski Takımı: Juventus Yeni Takımı: Manchester United Bonservis: 15 Milyon Euro + 8 Milyon Euro bonus

SERGIO AGÜERO | Eski Takımı: Manchester City Yeni Takımı: Barcelona Bonservis: Bedelsiz

JACK GREALISH | Eski Takımı: Aston Villa Yeni Takımı: Manchester City Bonservis: 117 milyon Euro

FERRAN TORES | Eski Takımı: Manchester City Yeni Takımı: Barcelona Bonservis: 55 milyon Euro

SERGIO RAMOS | Eski Takımı: Real Madrid Yeni Takımı: PSG Bonservis: Bedelsiz

ROMELU LUKAKU | Eski Takımı: Inter Yeni Takımı: Chelsea Bonservis: 115 milyon Euro

ANTOINE GRIEZMANN | Eski Kulübü: Barcelona Yeni Kulübü: Atletico Madrid Bonservis: Kiralık

DAVID ALABA | Eski Takımı: Bayern Münih Yeni Takımı: Real Madrid Bonservis: Bedelsiz

GIANLUIGI DONNARUMMA | Eski Takımı: Milan Yeni Takımı: PSG Bonservis: Bedelsiz

MESUT ÖZİL | Eski Takımı: Arsenal Yeni Takımı: Fenerbahçe Bonservis: Bedelsiz

MIRALEM PJANIC | Eski Takımı: Manchester City Yeni Takımı: Barcelona Bonservis: Kiralık

ERIC GARCIA | Eski Takımı: Manchester City Yeni Takımı: Barcelona Bonservis: Bedelsiz

RADAMEL FALCAO | Eski Takımı: Galatasaray Yeni Takımı: Rayo Vallecano Bonservis: Bedelsiz

MEMPHIS DEPAY | Eski Takımı: Lyon Yeni Takımı: Barcelona Bonservis: Bedelsiz

HAKAN ÇALHANOĞLU | Eski Takımı: Milan Yeni Takımı: Inter Bonservis: Bedelsiz

ACHRAF HAKIMI | Eski Takımı: Inter Yeni Takımı: PSG Bonservis: 60 milyon Euro

GEORGINIO WIJNALDUM | Eski Takımı: Liverpool Yeni Takımı: PSG Bonservis: Bedelsiz

SAID BENRAHMA | Eski Takımı: Brentford Yeni Takımı: West Ham United Bonservis: 23 milyon Euro

SEBASTIAN HALLER | Eski Takımı: West Ham United Yeni Takımı: Ajax Bonservis: 22 milyon Euro

BEN WHITE | Eski Takımı: Brighton Yeni Takımı: Arsenal Bonservis: 58 milyon Euro

MARIO BALOTELLI | Eski Kulübü: Monza Yeni Kulübü: Adana Demirspor Bonservis: Bedelsiz

ALİ AKMAN | Eski takımı: Bursaspor Yeni Takımı: Eintracht Frankfurt Bonservis: Bedelsiz

ALEX TEIXEIRA | Eski Takımı: - Yeni Takımı: Beşiktaş Bonservis: Bedelsiz

YUSUF DEMİR | Eski Takımı: Rapid Wien | Yeni Takımı: Barcelona Bonservis: Bedelsiz

OLIVIER GIROUD | Eski Takımı: Chelsea Yeni Takımı: Milan Bonservis: 1+1 milyon euro

MICHY BATSHUAYI | Eski Takımı: Chelsea Yeni Takımı: Beşiktaş Bonservis: Kiralık

EMERSON ROYAL | Eski Takımı: Barcelona Yeni Takımı: Tottenham Bonservis: 25 milyon Euro

MOISE KEAN | Eski Takımı: Everton Yeni Takımı: Juventus Bonservis: 2 yıl kiralama 10 Milyon Euro + 28 Milyon Euro satın alma opsiyonu

NIKOLA VLASIC | Eski Takımı: CSKA Moskova Yeni Takımı: West Ham United Bonservis: 30 Milyon Euro

KURT ZOUMA | Eski Takımı: Chelsea Yeni Takımı: West Ham Bonservis: 35 milyon Euro

 

31/12/2021 13:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: 2021, spor, transfer
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.