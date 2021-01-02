2021’ı̇n ı̇lk sayıları hentbol u18’lerden

2021 yılının ilk resmî lig maçları Hentbol U18’lerde oynandı 2021’İN İLK SAYILARI HENTBOL U18’LERDEN Hentbol Federasyonu 2020-2021 sezonu U18 Lig maçlarına bugün (2 Ocak 2021) devam edildi.

Sporda 2021 yılını ilk resmî lig maçları da hentbol U18 sporcuları tarafından oynanmış oldu ve 2021’in ilk sayıları da hentbolda atıldı. 144 sporcu ve antrenör, 15 hakem, 2 yöneticiye PCR yapıldı Hentbol Federasyonu’nun PCR şartı ile seyircisiz oynattığı lig maçları öncesinde 144 sporcu ve antrenör, 15 hakem, 2 yönetici, 1 basın mensubunun PCR testleri yapıldı ve herkes negatif çıktı. Son maçlar 16-17 Ocak’ta Hentbol Federasyonunun pandemi tedbirleri çerçevesinde kamp lig formatıyla gerçekleşen müsabakalara yarın (3Aralık Pazar) devam edilecek. Hentbol U18 ligleri 4 erkek 4 kız takımı mücadele ediyor ve bu hafta 4, 5, 6’ıncı hafta maçları oynanıyor. Bugün 8’ yarın oynanacak 4 maç sonunda lig klasmanı tamamlanacak. Hentbol U18 Ligleri 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak playoff ve final maçları ile sona erecek. Alınan sonuçlar ve maç programı şöyle: U18 KIZLAR UKÜ-Şahlan: 16-15 (K) Ozanköy-DİGEM: 19-23 (K) ÖAH-MGA/NKL: 44-5 (E) MGA-UKÜ: 19-20 (E) Ozanköy-Şahlanspor: 12-23 (K) DİGEM-UKÜ: 20-13 (K) MGA/NKL-UKÜ: 10-18 (E) ÖAH-MGA: 45-21 (E) 3 Ocak 2021 Pazar 10.00: MGA-MGA/NKL (E) 11.15: UKÜ-Ozanköy (K) 12.30: DİGEM-Şahlan (K) 13.45: UKÜ-ÖAH (E)

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02/01/2021 20:29