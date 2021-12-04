2021'in son Güneş tutulması gerçekleşti

2021'nin son Güneş tutulması gerçekleşti. Yaklaşık 50 dakika süren tutulma sadece Güney Yarım Küre'den izlenebildi.

2021'nin son güneş tutulması gerçekleşti.

En net şekilde Antarktika'dan gözlemlenebilen tam Güneş tutulması; Avustralya, Yeni Zelanda, Arjantin ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde tutulma kısmi olarak izlenebildi.

Tutulma yaklaşık 50 dakika sürdü.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA sosyal medya hesabından tutulmayı canlı olarak yayınladı.

Haziran ayında halkalı güneş tutulması gerçekleşmiş, Kuzey yarım kürenin kuzeyinden izlenebilmişti. O tutulma da Türkiye'de gözlemlenememişti.

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04/12/2021 14:45