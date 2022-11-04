2022-2023 motorlu araçlar muayene tarihleri açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 2022-2023 motorlu araçlar muayene çizelgesi uyarınca araçların plaka numaralarına göre muayene tarihlerini açıkladı.

Motorlu araçların 2022-2023 yılı muayene çizelgesi, değiştirilmiş şekliyle 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün 64. maddesi uyarınca, bakanlığa bağlı Trafik Dairesi Müdürlüğü Motorlu Araçlar Mukayyitliğince düzenlendi.

Çizelgedeki tüm araçların belirtilen tarihlerde Lefkoşa, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’deki Polis Müdürlüklerine bağlı araç muayene merkezlerinde muayeneden geçirilmesi gerekiyor.

Seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sitesinden https://bub.gov.ct.tr/ online ödenebiliyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın 2022 - 2023 Yılı Motorlu Araçlar Muayenesi duyurusu şöyle:

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04/11/2022 13:16