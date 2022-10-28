2022-23 Öğretim Yılı Güz Dönemi burs geç başvuruları 3-4 Kasım'da kabul edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, 2022-23 Öğretim Yılı Güz Dönemi burs geç başvurularının 3-4 Kasım tarihinde YÖBİS üzerinden (https://yobis.mebnet.net/) kabul edileceğini duyurdu.

Daire Müdürü Behcet Çelebi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu süreçte Eylül-Ekim döneminde herhangi bir sebeple başvuru yapamayan ve/veya başvurularını eksik evrak nedeni ile tamamlayamayan öğrencilerimizin burs başvurularını belirtilen tarihlerde eksiksiz olarak yapmaları gerekmektedir” denildi.

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28/10/2022 10:03