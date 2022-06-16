2022-23 sezonunda EuroLeague ve EuroCup'ta yer alacak takımlar belli oldu

THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ta gelecek sezon mücadele edecek takımlar belirlendi.

EuroLeague'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2022-23 sezonunda söz konusu iki turnuvaya katılacak takımlar, yönetim kurulu toplantısında onaylandı.

THY EuroLeague'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, EuroCup'ta ise Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom, gelecek sezon Türkiye'yi temsil edecek takımlar oldu.

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rus takımlarını gelecek sezon da turnuvalardan men eden EuroLeague yönetimi, Sırbistan'ın Partizan ve İspanya'nın Valencia ekiplerini özel davetiyeyle lige dahil etti.

Gelecek sezon EuroLeague'ne katılacak 18 takım şöyle:

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko (Türkiye), Barcelona, Real Madrid, Baskonia Vitoria Gasteiz, Valencia Basket (İspanya), Panathinaikos, Olympiakos (Yunanistan), Bayern Münih, ALBA Berlin (Almanya), AX Armani Exchange Milan, Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Zalgiris (Litvanya), Maccabi Playtika (İsrail), ASVEL, Monaco (Fransa), Kızılyıldız mts, Partizan NIS (Sırbistan).

EuroCup'ta gelecek sezon mücadele edecek 20 ekip ise şu şekilde:

Frutti Extra Bursaspor, Türk Telekom (Türkiye), Paris, JL Bourg (Fransa), Buducnost VOLI (Karadağ), Cedevita Olimpija (Slovenya), Gran Canaria, Joventut Badalona (İspanya), Hamburg Towers, Ratiopharm Ulm (Almanya), Hapoel Tel Aviv (İsrail), Dolomiti Energia Trento, Umana Reyer, Pallacanestro Brescia (İtalya), Promitheas Patras (Yunanistan), Slask Wroclaw (Polonya), Lietkabelis (Litvanya), Prometey (Ukrayna), U-BT Cluj-Napoca (Romanya),

Lions (İngiltere).

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16/06/2022 18:33