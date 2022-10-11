2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri sahiplerine verildi

 Kıbrıs Türk mizah kültürüne ve dünya karikatür sanatına önemli katkılar sağlayan kişilere layık görülen geleneksel “Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri” sahiplerine verildi.

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11/10/2022

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2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri sahiplerine verildi

 Kıbrıs Türk mizah kültürüne ve dünya karikatür sanatına önemli katkılar sağlayan kişilere layık görülen geleneksel “Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri” sahiplerine verildi.

21. Uluslararası Zeytin Festivali çerçevesinde Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği temsilcilerinden oluşan Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği Düzenleme Komitesi Üyeleri’nin değerlendirmesi sonucunda belirlenen saatçılara ödülleri      Zeytinlik köyünde yapılan törenle takdim edildi.

Girne Belediyesi’nin yaptığı açıklamaya göre, şu sanatçılara ödül verildi:

Alper Susuzlu (Kıbrıs Türk karikatür sanatına katkısı); Erol Refikoğlu (Mizahi tiyatro ve mizahi tv parodisi) Kadri Şah (Mizahi öykü); Kenan İnatçı (taşlama şiir); Milko Dikov (Bulgar Karikatür Sanatı ile dünya karikatür sanatına katkısı): Mustafa Cemal Azizoğlu (Kıbrıs Türk karikatür sanatına katkısı).

2022 Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri’ni kazanan sanatçılara ödülleri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Asbaşkanları Hakan Onurlu ile Ziya Egemen Sencer tarafından takdim edildi.

11/10/2022 09:33
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TAGS: Zeytin Festivali, ödül, Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri
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