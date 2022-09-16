2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk finalist Fransa

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16/09/2022

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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk finalist Fransa

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan maçta 2013 şampiyonu Fransa, "peri masalı"nı sürdürmek isteyen Polonya ile karşılaştı.

İlk çeyreği 15-9, devreyi 34-18, üçüncü çeyreği de 64-36 önde geçen Fransa, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 95-54 kazanarak adını finale yazdırdı.

Şampiyona tarihinde 1949, 2011 ve 2013'ün ardından dördüncü kez final biletini alan Fransa, pazar günü Almanya-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak.

Fransa'da Guerschon Yabusele 22 sayı, 4 ribaunt, Evan Fournier ve Elie Okobo 10'ar sayıyla oynadı. A.J. Slaughter ve Michal Michalak'ın 9'ar sayı kaydettiği Polonya'da ise çift haneleri gören oyuncu olmadı.

16/09/2022 23:29
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TAGS: 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ilk finalist Fransa
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