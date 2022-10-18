2022 Ballon d'Or ödülü Karim Benzema'nın
Avrupa'da yılın en iyi futbolcusunun seçildiği en prestijli organizasyonlardan Ballon d'Or (Altın Top) ödülü sahibini buldu.
18/10/2022
France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.
Ödül sürpriz olmayan bir şekilde Karim Benzema'ya gitti. Ödülü, bir diğer Fransız Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane takdim etti.
Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi oldu. Benzema, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Ligi (La Liga) şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.
Oylamada sezon başında Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane ikinci, Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne üçüncü ve Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ise dördüncü oldu.
Karim Benzema, 1998'de Zinedine Zidane'ın ardından Ballon d'Or'u kazanan ilk Fransız futbolcu oldu. Fransız oyucnular şimdiye kadar 5 Ballon d'Or ödülünü kazandılar ve Avrupa'nın zirvesinde yer aldılar.
Benzema Ballon d'Or için ne dedi?
Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili olarak, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" açıklamasını yaptı.
34 yaşındaki Fransız yıldız, "Yaş, sadece bir sayı. Kafamdaki hayaller, beni daha iyisini yapmaya itti" ifadelerini kullandı.
Karim Benzema'nın 2021/22 sezonu:
Karim Benzema'nın 2021/22 sezonu:
56 maç
50 gol
16 asist
İspanya Ligi
Süper Kupa
Uluslar Ligi
Şampiyonlar Ligi
UEFA Yılın Futbolcusu
Şampiyonlar Ligi sezonun oyuncusu
Şampiyonlar Ligi Altın Krampon
Pichichi Ödülü
Ballon d'Or
2022 Ballon d'Or sıralaması
1 Karim Benzema
2 Sadio Mane
3 Kevin de Bruyne
4 RoberT Lewandowski
5 Mohamed Salah6 Kylian Mbappe7 Thibaut Courtois8 Vinicius Jr.
9 Luka Modric
10 Erling Haaland
11 Heung-Min Son
12 Riyad Mahrez
13 Sebastian Haller
14 Rafael Leao
14 Fabinho
16 Van Dijk
17 Casemiro
19 Vlahovic
19 Luiz Diaz
20 Cristiano Ronaldo
21 Harry Kane
22 Bernardo Silva
24 Trent Alexander-Arnold
24 Phil Foden
25 Darwin Nunez
25 Joao Cancelo
25 Mike Maignan
25 Joshua Kimmich
25 Antonio Rüdiger
25 Christopher Nkunku
Ronaldo 16 yıl sonra ilk 10 dışında
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sıralamada kendisine 20. sırada yer bulabildi. Ronaldo, 2006 yılından sonra ilk kez Ballon d'Or oylamasında ilk 10 sıranın dışında yer aldı.
Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or sıralamaları:
2004: 12th
2005: 20th
2006: 14th
2007: 2nd
2008: 1st
2009: 2nd
2010: 6th
2011: 2nd
2012: 2nd
2013: 1st
2014: 1st
2015: 2nd
2016: 1st
2017: 1st
2018: 2nd
2019: 3rd
2021: 6th
2022: 20th
Lionel Messi adaylar arasında yok
Bu ödülü 7 kezle en çok kazanan Lionel Messi, 2002 Ballon d'Or adayları arasında yer almıyor. Takım arkadaşı Neymar ile birlikte listede bulunmayan Messi, 2005'ten bu yana ilk kez bu ödüle aday gösterilmedi.
Sadio Mane'ye onur
Bayern Münih oyuncusu Sadio Mane, Senegal'de yaptığı yardımlardan dolayı Socrates Ödülü'nün sahibi oldu.
Kadınlar Ballon d'Or yeniden Putellas'ın
Alexia Putellas, üst üste ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi oldu.
Yılın genç oyuncusu ödülü Gavi'nin
Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Barcelona'lı Gavi oldu. Bu ödülü bir önceki sezon kazanan isim bir pedribaşka Barcelona'lı Pedri'ydi. Gavi ödülümü, Pedri'den aldı.
Lewandowski Gerd Müller ödülünü aldı
Robert Lewandowski, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu.
Yılın kalecisi Thibaut Courtois
Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy'nin sahibi oldu.
En iyi kulüp City
Manchester City, 2022 yılının en iyi kulübü seçildi.
Diğer adaylar:
2 Eduardo Camavinga
3 Jamal Musiala
5 Nuno Mendes
2022 Ballon d'Or adayları
Rafael Leao / AC Milan
Karim Benzema / Real Madrid
Christopher Nkunku / RB Leipzig
Mohamed Salah / Liverpool
Joshua Kimmich / Bayern Münih
Trent Alexander-Arnold / Liverpool
Bernardo Silva / Manchester City
Vinicius Junior / Real Madrid
Luis Diaz / Liverpool
Robert Lewandowski / Barcelona
Riyad Mahrez / Manchester City
Casemiro / Real Madrid
Son Heung-min / Tottenham
Fabinho / Liverpool
Mike Maignan / AC Milan
Harry Kane / Tottenham
Darwin Nunez / Liverpool
Phil Foden / Manchester City
Sadio Mane / Bayern Munich
Sebastien Haller / Borussia Dortmund
Luka Modric / Real Madrid
Antonio Rudiger / Real Madrid
Cristiano Ronaldo / Manchester United
Kevin De Bruyne / Manchester City
Dusan Vlahovic / Juventus
Virgil van Dijk / Liverpool
Joao Cancelo / Manchester City
Kylian Mbappe / Paris Saint-Germain
Erling Haaland / Manchester City
Ballon d'Or oy verme süreci nasıl işliyor?
Ballon d'Or adayı 30 isimden oluşan ilk kısa liste, prestijli Fransız yayını olan France Football'un editör ekibi tarafından oluşturuluyor. 30 kişilik kısa listenin ardından, çeşitli ülkeleri temsil eden gazetecilerden oluşan bir jüri bir araya getirilerek, birincilik, ikincilik ve üçüncülük koltuğuna oturacak isimleri belirlemek için oy verme işlemine geçiliyor.
Ballon d'Or'u daha önce kimler kazandı?
Messi yedi galibiyetle Ballons d'Or'u en çok kazanan isim olurken rakibi Ronaldo onu beş ödül ile takip ediyor. Arjantinli, Ballon d'Or'u en son geçtiğimiz yıl, ülkesi ile Copa America'da zafer yaşadıktan sonra kazandı. 2020'deki ödül töreni, pandemi nedeniyle ertelenmişti.
2000 - Luis Figo
2001 - Michael Owen
2002 - Ronaldo
2003 - Pavel Nedved
2004 - Andriy Shevchenko
2005 - Ronaldinho
2006 - Fabio Cannavaro
2007 - Kaka
2008 - Cristiano Ronaldo
2009 - Lionel Messi
2010 - Lionel Messi
2011 - Lionel Messi
2012 - Lionel Messi
2013 - Cristiano Ronaldo
2014 - Cristiano Ronaldo
2015 - Lionel Messi
2016 - Cristiano Ronaldo
2017 - Cristiano Ronaldo
2018 - Luka Modrid
2019 - Lionel Messi
2021 - Lionel Messi
France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.