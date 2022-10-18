2022 Ballon d'Or ödülü Karim Benzema'nın

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.



Ödül sürpriz olmayan bir şekilde Karim Benzema'ya gitti. Ödülü, bir diğer Fransız Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane takdim etti.

Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi oldu. Benzema, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Ligi (La Liga) şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.

Oylamada sezon başında Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane ikinci, Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne üçüncü ve Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ise dördüncü oldu.

Karim Benzema, 1998'de Zinedine Zidane'ın ardından Ballon d'Or'u kazanan ilk Fransız futbolcu oldu. Fransız oyucnular şimdiye kadar 5 Ballon d'Or ödülünü kazandılar ve Avrupa'nın zirvesinde yer aldılar.

Benzema Ballon d'Or için ne dedi?

Karim Benzema, Ballon d'Or'u kazanmasıyla ilgili olarak, "Çok genç yaştan beri vazgeçmeden çalıştım. Zidane ve Ronaldo benim için idoldü. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Şu an bu yüzden çok daha fazla mutluyum" açıklamasını yaptı.

34 yaşındaki Fransız yıldız, "Yaş, sadece bir sayı. Kafamdaki hayaller, beni daha iyisini yapmaya itti" ifadelerini kullandı.



Karim Benzema'nın 2021/22 sezonu:

Karim Benzema'nın 2021/22 sezonu:

56 maç

50 gol

16 asist

İspanya Ligi

Süper Kupa

Uluslar Ligi

Şampiyonlar Ligi

UEFA Yılın Futbolcusu

Şampiyonlar Ligi sezonun oyuncusu

Şampiyonlar Ligi Altın Krampon

Pichichi Ödülü

Ballon d'Or

2022 Ballon d'Or sıralaması

1 Karim Benzema

2 Sadio Mane

3 Kevin de Bruyne

4 RoberT Lewandowski

5 Mohamed Salah6 Kylian Mbappe7 Thibaut Courtois8 Vinicius Jr.

9 Luka Modric

10 Erling Haaland

11 Heung-Min Son

12 Riyad Mahrez

13 Sebastian Haller

14 Rafael Leao

14 Fabinho

16 Van Dijk

17 Casemiro

19 Vlahovic

19 Luiz Diaz

20 Cristiano Ronaldo

21 Harry Kane

22 Bernardo Silva

24 Trent Alexander-Arnold

24 Phil Foden

25 Darwin Nunez

25 Joao Cancelo

25 Mike Maignan

25 Joshua Kimmich

25 Antonio Rüdiger

25 Christopher Nkunku

Ronaldo 16 yıl sonra ilk 10 dışında

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sıralamada kendisine 20. sırada yer bulabildi. Ronaldo, 2006 yılından sonra ilk kez Ballon d'Or oylamasında ilk 10 sıranın dışında yer aldı.

Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'Or sıralamaları:

2004: 12th

2005: 20th

2006: 14th

2007: 2nd

2008: 1st

2009: 2nd

2010: 6th

2011: 2nd

2012: 2nd

2013: 1st

2014: 1st

2015: 2nd

2016: 1st

2017: 1st

2018: 2nd

2019: 3rd

2021: 6th

2022: 20th

Lionel Messi adaylar arasında yok

Bu ödülü 7 kezle en çok kazanan Lionel Messi, 2002 Ballon d'Or adayları arasında yer almıyor. Takım arkadaşı Neymar ile birlikte listede bulunmayan Messi, 2005'ten bu yana ilk kez bu ödüle aday gösterilmedi.

Sadio Mane'ye onur

Bayern Münih oyuncusu Sadio Mane, Senegal'de yaptığı yardımlardan dolayı Socrates Ödülü'nün sahibi oldu.

Kadınlar Ballon d'Or yeniden Putellas'ın

Alexia Putellas, üst üste ikinci kez Kadınlar Ballon d'Or'un sahibi oldu.

Yılın genç oyuncusu ödülü Gavi'nin

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Barcelona'lı Gavi oldu. Bu ödülü bir önceki sezon kazanan isim bir pedribaşka Barcelona'lı Pedri'ydi. Gavi ödülümü, Pedri'den aldı.

Lewandowski Gerd Müller ödülünü aldı

Robert Lewandowski, yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin sahibi oldu.

Yılın kalecisi Thibaut Courtois

Thibaut Courtois, yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Trophy'nin sahibi oldu.

En iyi kulüp City

Manchester City, 2022 yılının en iyi kulübü seçildi.

Diğer adaylar:

2 Eduardo Camavinga

3 Jamal Musiala

5 Nuno Mendes

2022 Ballon d'Or adayları

Rafael Leao / AC Milan

Karim Benzema / Real Madrid

Christopher Nkunku / RB Leipzig

Mohamed Salah / Liverpool

Joshua Kimmich / Bayern Münih

Trent Alexander-Arnold / Liverpool

Bernardo Silva / Manchester City

Vinicius Junior / Real Madrid

Luis Diaz / Liverpool

Robert Lewandowski / Barcelona

Riyad Mahrez / Manchester City

Casemiro / Real Madrid

Son Heung-min / Tottenham

Fabinho / Liverpool

Mike Maignan / AC Milan

Harry Kane / Tottenham

Darwin Nunez / Liverpool

Phil Foden / Manchester City

Sadio Mane / Bayern Munich

Sebastien Haller / Borussia Dortmund

Luka Modric / Real Madrid

Antonio Rudiger / Real Madrid

Cristiano Ronaldo / Manchester United

Kevin De Bruyne / Manchester City

Dusan Vlahovic / Juventus

Virgil van Dijk / Liverpool

Joao Cancelo / Manchester City

Kylian Mbappe / Paris Saint-Germain

Erling Haaland / Manchester City

Ballon d'Or oy verme süreci nasıl işliyor?



Ballon d'Or adayı 30 isimden oluşan ilk kısa liste, prestijli Fransız yayını olan France Football'un editör ekibi tarafından oluşturuluyor. 30 kişilik kısa listenin ardından, çeşitli ülkeleri temsil eden gazetecilerden oluşan bir jüri bir araya getirilerek, birincilik, ikincilik ve üçüncülük koltuğuna oturacak isimleri belirlemek için oy verme işlemine geçiliyor.



Ballon d'Or'u daha önce kimler kazandı?



Messi yedi galibiyetle Ballons d'Or'u en çok kazanan isim olurken rakibi Ronaldo onu beş ödül ile takip ediyor. Arjantinli, Ballon d'Or'u en son geçtiğimiz yıl, ülkesi ile Copa America'da zafer yaşadıktan sonra kazandı. 2020'deki ödül töreni, pandemi nedeniyle ertelenmişti.



2000 - Luis Figo

2001 - Michael Owen

2002 - Ronaldo

2003 - Pavel Nedved

2004 - Andriy Shevchenko

2005 - Ronaldinho

2006 - Fabio Cannavaro

2007 - Kaka

2008 - Cristiano Ronaldo

2009 - Lionel Messi

2010 - Lionel Messi

2011 - Lionel Messi

2012 - Lionel Messi

2013 - Cristiano Ronaldo

2014 - Cristiano Ronaldo

2015 - Lionel Messi

2016 - Cristiano Ronaldo

2017 - Cristiano Ronaldo

2018 - Luka Modrid

2019 - Lionel Messi

2021 - Lionel Messi

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

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18/10/2022 10:02