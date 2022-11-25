2022 Dünya Kupası | Gareth Bale rekor için sahada

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ilk maçında ABD ile 1-1 berabere kalan Galler, ikinci maçında yarın İran'la karşılaşacak.



Galler'in kaptanı Gareth Bale ise rekor için sahada olacak.



Kariyerini MLS ekibi Los Angeles FC'de sürdüren Gareth Bale, İran karşısında forma giymesi halinde milli takım tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu olacak.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bale, "Harika bir durum. Ülkemi birçok kez temsil etmek benim için büyük bir gurur. Ancak daha önemli olan şey kazanmak. Umarım bunu yapabiliriz ve bu başarı çok daha özel olur. İran'la zorlu bir maça çıkacağız. Çok iyi bir takımla karşılaşacağız, burada olmalarının sebebi bu. Sahadan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



Galler Milli Takımı'nın en skorer oyuncusu olan Gareth Bale, Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan maçta kaydettiği golle milli takımdaki 41. golüne ulaştı.

Galler-İran maçı ne zaman, saat kaçta?

2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Galler ve İran, yarın karşı karşıya gelecek, mücadele TSİ 13.00'te başlayacak.



Gruptaki ilk maçlarda İran, İngiltere'ye 6-2 kaybetmiş, Galler ise ABD ile 1-1 berabere kalmıştı.



Grubun diğer maçında yarın İngiltere ve ABD karşı karşıya gelecek.

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25/11/2022 08:48