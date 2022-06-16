2022 Dünya Kupası ne zaman? Dünya Kupası grupları

Ülkelerarası futbolun zirve noktası Dünya Kupası, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek. Diğer turnuvalardan farklı olarak iklim koşulları sebebi ile kış ayında düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın detayları merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası hangi kanalda? İşte tüm detaylar

22.si düzenlenecek olan Dünya Kupası heyecanı futbolseverleri sarmış durumda. Katar'da organize edilecek olan turnuva, Orta Doğu'da düzenlenecek ilk Dünya Kupası olacak. O halde 2022 Dünya Kupası ne zaman? 2022 Dünya Kupası takımları hangileri? 2022 Dünya Kupası grupları. 2022 Dünya Kupası hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN OYNANACAK?

2022 Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Katar'da yaz sıcaklığının çok yüksek olması ve uygun futbol ortamının olmaması nedeniyle Kasım ayında başlayacak.

2022 DÜNYA KUPASI STADYUMLARI

2022 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı 8 stadyum şu şekilde

Lusail Iconic Stadyumu

Al Bayt Stadyumu

974 Stadyumu

Al Thumama Stadyumu

Eğitim Şehri Stadyumu

Ahmed bin Ali Stadyumu

Halife Stadyumu

El-Vakrah Stadyumu.

21 Kasım 2022 tarihinde ev sahibi Katar'ın açılış maçıyla birlikte başlayacak olan 2022 Dünya Kupası, 18 Aralık 2022'de Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak olan final maçı ile sona erecek.

2022 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2022 Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor'da yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

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16/06/2022 13:48