2022 Dünya Kupası play-off eşleşmeleri belli oldu
26/11/2021
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. A Milli Takım yarı finalde ile deplasmanda karşılaşacak. Milliler kazanması durumunda finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak.
A Milli Takım'ın da yer aldığı kura çekiminde Avrupa'dan 12 takımın eşleşmesi belli oldu. Takımlar kura çekiminde üç ayrı yola ayrıldı. Avrupa'da play-off mücadelesi verecek 12 takımdan 3'ü Dünya Kupası'na katılacak. Yarı finallerin ardından finalde kazanan takımlar Katar'ın yolunu tutacak.
A:
İskoçya - Ukrayna
Galler - Avusturya
B:
Rusya - Polonya
İsveç - Çek Cumhuriyeti
C:
İtalya - Kuzey Makedonya
Portekiz - Türkiye