2022 Dünya Kupası play-off eşleşmeleri belli oldu

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off eşleşmeleri belli oldu. A Milli Takım yarı finalde ile deplasmanda karşılaşacak. Milliler kazanması durumunda finalde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle karşılaşacak.

A Milli Takım'ın da yer aldığı kura çekiminde Avrupa'dan 12 takımın eşleşmesi belli oldu. Takımlar kura çekiminde üç ayrı yola ayrıldı. Avrupa'da play-off mücadelesi verecek 12 takımdan 3'ü Dünya Kupası'na katılacak. Yarı finallerin ardından finalde kazanan takımlar Katar'ın yolunu tutacak.

A:

İskoçya - Ukrayna

Galler - Avusturya

B:

Rusya - Polonya

İsveç - Çek Cumhuriyeti

C:

İtalya - Kuzey Makedonya

Portekiz - Türkiye

Bu habere tepkiniz:



26/11/2021 19:09