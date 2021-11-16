Tüm dünyadan 32 takım, Katar'da 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Eleme ayağında gruplarda son hafta maçları oynanırken turnuvaya katılacak son takımlar play-off mücadeleleri sonucunda belirlenecek.

2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:

İskoçya

İsveç

Kuzey Makedonya

Portekiz

Rusya

İtalya

Polonya

- PLAY-OFF SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞTİ?



2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor.



10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.



Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

- PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?



Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

- 2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

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16/11/2021 11:09