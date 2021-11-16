2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman?
Türkiye'nin de katılma ihtimali bulunan 2022 Dünya Kupası play-off'larına katılmaya hak kazanan takımlar belli olmaya başladı. Peki Dünya Kupası play-off kurası ve maçları ne zaman?Tüm dünyadan 32 takım, Katar'da 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Eleme ayağında gruplarda son hafta maçları oynanırken turnuvaya katılacak son takımlar play-off mücadeleleri sonucunda belirlenecek. DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU VE FİKSTÜR 2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar: İskoçya İsveç Kuzey Makedonya Portekiz Rusya İtalya Polonya - PLAY-OFF SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞTİ? 2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak. - PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN? Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. - 2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman? Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.
16/11/2021
Tüm dünyadan 32 takım, Katar'da 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Eleme ayağında gruplarda son hafta maçları oynanırken turnuvaya katılacak son takımlar play-off mücadeleleri sonucunda belirlenecek.
2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:
- İskoçya
- İsveç
- Kuzey Makedonya
- Portekiz
- Rusya
- İtalya
- Polonya
- PLAY-OFF SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞTİ?
2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor.
10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.
Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.
- PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
- 2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman?
Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.