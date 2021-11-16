2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman?

Türkiye'nin de katılma ihtimali bulunan 2022 Dünya Kupası play-off'larına katılmaya hak kazanan takımlar belli olmaya başladı. Peki Dünya Kupası play-off kurası ve maçları ne zaman?Tüm dünyadan 32 takım, Katar'da 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Eleme ayağında gruplarda son hafta maçları oynanırken turnuvaya katılacak son takımlar play-off mücadeleleri sonucunda belirlenecek. DÜNYA KUPASI ELEMELERİ PUAN DURUMU VE FİKSTÜR 2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar: İskoçya İsveç Kuzey Makedonya Portekiz Rusya İtalya Polonya - PLAY-OFF SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞTİ? 2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor. 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak. Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak. - PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN? Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. - 2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman? Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

ads ads ads ads
16/11/2021

ads
ads
ads
2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman?

Tüm dünyadan 32 takım, Katar'da 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Eleme ayağında gruplarda son hafta maçları oynanırken turnuvaya katılacak son takımlar play-off mücadeleleri sonucunda belirlenecek.

 

2022 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak takımlar:

  • İskoçya
  • İsveç
  • Kuzey Makedonya
  • Portekiz
  • Rusya
  • İtalya
  • Polonya

 

- PLAY-OFF SİSTEMİNDE NELER DEĞİŞTİ?

2022 Dünya Kupası elemelerinde grup ikincilerini zorlu bir play-off süreci bekliyor.

10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nde gelecek iki takım, tek maç üzerinden oynanacak 2 turla Katar vizesi arayacak. Eleme gruplarında en iyi performansı gösteren 6 takım seri başı olacak. Seri başı olacak ekipler play-off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.

Play-off mücadelesinin ardından 3 takım daha Dünya Kupası'nın yolunu tutacak.

-  PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Eşleşmelerin 26 Kasım'daki kura çekimiyle belirleneceği play-off maçları 24-25 ve 28-29 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.

- 2022 Dünya Kupası play-off kurası ne zaman?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

16/11/2021 11:09
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Dünya Kupası
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.