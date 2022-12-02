2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli olmaya başladı.

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02/12/2022

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2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri

2022 Dünya Kupası'nda grup maçları sona eriyor. Üçüncü karşılaşmaların bitimiyle son 16 turu eşleşmeleri de belli olmaya başladı.

 

- Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri

• Hollanda - ABD

• İngiltere - Senegal

• Arjantin - Avustralya

• Fransa - Polonya

• Fas - İspanya

• Japonya - Hırvatistan

- Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman?

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.

- Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Hollanda - ABD / Arjantin - Avustralya

İngiltere - Senegal / Fransa - Polonya

Japonya - Hırvatistan / G1 - H2

Fas - İspanya / H1 - G2

Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak.

Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

02/12/2022 11:13
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TAGS: Dünya Kupası
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