2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri

2022 Dünya Kupası'nda grup maçları sona eriyor. Üçüncü karşılaşmaların bitimiyle son 16 turu eşleşmeleri de belli olmaya başladı.





- Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri



• Hollanda - ABD



• İngiltere - Senegal



• Arjantin - Avustralya



• Fransa - Polonya



- Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman?



2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.



- Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri



Hollanda - ABD / C1 - D2



İngiltere - Senegal / D1 - C2



E1 - F2 / G1 - H2



F1 - E2 / H1 - G2



Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak.



Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.

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01/12/2022 12:41