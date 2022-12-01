2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli olmaya başladı.
01/12/2022
2022 Dünya Kupası'nda grup maçları sona eriyor. Üçüncü karşılaşmaların bitimiyle son 16 turu eşleşmeleri de belli olmaya başladı.
- Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri
• Hollanda - ABD
• İngiltere - Senegal
• Arjantin - Avustralya
• Fransa - Polonya
- Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman?
2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.
- Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri
Hollanda - ABD / C1 - D2
İngiltere - Senegal / D1 - C2
E1 - F2 / G1 - H2
F1 - E2 / H1 - G2
Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak.
Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.