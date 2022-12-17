2022 Dünya Kupası Hırvatistan dünya üçüncüsü oldu

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup etti ve dünya üçüncüsü oldu.

Khalifa Stadı'nda oynanan mücadeleyi Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetti.

TRT 1, TRT 4K, TRT İzle ve trtspor.com.tr'den izleyiciyle buluşan maçta Hırvatistan güldü. Rakibini 2-1'lik skorla geçen "Hırvatlar", FIFA Dünya Kupası 2022'yi üçüncülükle tamamladı.

2018 Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan, bu sonuçla 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü oldu.

Hırvatistan maça; Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Kovacic, Majer; Kramaric, Livaja, Orsic 11'iyle başladı.

Fas ise sahaya; Bono; Hakimi, Dari, El Yamiq, Attiat; Sabiri, El Khanouss, Amrabat; Ziyech, En-Nesyri, Boufal ilk 11'iyle çıktı.

Fas'ta sakatlığı bulunan Beşiktaşlı Romain Saiss bu mücadelede forma giyemedi.

Hırvatistan, 7. dakikada Gvardiol'un kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Fas, bu gole 9. dakikada Dari'nin attığı golle cevap verdi: 1-1.

Dakika 42! Sahnede Orsic var. Hırvat futbolcu, sol çaprazdan uzak köşeye bırakıyor topu... Skor şimdi Hırvatistan lehine 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı Hırvatistan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda her iki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince Hırvatistan, Fas'ı 2-1 yendi ve FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı.

Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Hırvatistan, Dünya Kupası macarasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Hırvatlar, yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup oldu ve final şansını kaybetti.

Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Tarihi bir derece elde eden Fas ise Fransa'ya 2-0 kaybederek final şansını yitirmişti.

Bu habere tepkiniz:



17/12/2022 19:03