2022 Dünya Kupası'nda 'En İyi'ler ödüllerini aldı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 tamamlanan final maçında Fransa'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Arjantin, şampiyon oldu. Unutulmaz final sonrası turnuvanın en iyileri ödüllerini aldı.

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19/12/2022

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2022 Dünya Kupası'nda 'En İyi'ler ödüllerini aldı

Arjantin, Dünya Kupası'nda üçüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Tangocular futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası turnuvanın en iyi isimleri ödüllerini aldı.

2022 Dünya Kupası finalinin hakemleri: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

EN İYİ GENÇ OYUNCU: ENZO FERNANDEZ (ARJANTİN)

EN İYİ KALECİ: EMILIANO MARTINEZ (ARJANTİN)

2022 DÜNYA KUPASI GOL KRALI: KYLIAN MBAPPE (FRANSA)

EN İYİ OYUNCU: LIONEL MESSI (ARJANTİN)

19/12/2022 09:18
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TAGS: Dünya Kupası, spor, futbol
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