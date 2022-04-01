2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

2022 Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi. İşte Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler ve grupları...

32 ülkenin mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası için şu ana kadar 29 takım kesinleşirken kalan 3 bilet sahiplerini bekliyor.

Dünya Kupası'na Avrupa'dan bir vize kaldı. Bu ülke, İskoçya-Ukrayna eşleşmesinden çıkacak takımın, Galler' ile karşılaşacağı play-off finalinde belli olacak. Kalan 2 bilet için Peru, Kosta Rika, Yeni Zelanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya mücadele edecek.

Dünya Kupası'na gidecek ülkeler şu şekilde: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçı belli oldu

2022 Dünya Kupası'na ev sahibi Katar birinci torbadan ve ilk sıradan katıldı. Katar açılış maçında Ekvador ile karşılaşacak.

2022 Dünya Kupası grupları

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, (İskoçya-Ukrayna / Galler)

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, (Peru / Avustralya - BAE)

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, (Kosta Rika / Yeni Zelanda)

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

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01/04/2022 20:30