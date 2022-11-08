2022 Dünya Kupası'nda tanıdık yüzler

2022 Dünya Kupası'nda bir dönem yolu Süper Lig'den geçen isimler de mücadele edecek. İşte açıklanan kadrolardan tanıdık yüzler (Kadrolar açıklandıkça güncellenecek)

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08/11/2022

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2022 Dünya Kupası'nda tanıdık yüzler

Andreas Cornelius (Danimarka) Trabzonspor - Copenhagen

Simon Kjaer (Danimarka) Fenerbahçe - Milan

Simon Kjaer (Danimarka) Fenerbahçe - Milan

Alex Telles (Brezilya) Galatasaray - Sevilla

Alex Telles (Brezilya) Galatasaray - Sevilla

Yuto Nagatomo (Japonya) Galatasaray - FC Tokyo

Yuto Nagatomo (Japonya) Galatasaray - FC Tokyo

Aziz Behiç (Avustralya) Bursaspor/G.Birliği/Giresun/Başakşehir/Kayseri

Aziz Behiç (Avustralya) Bursaspor/G.Birliği/Giresun/Başakşehir/Kayseri

Rigobert Song (Kamerun Teknik Direktörü) Galatasaray/Trabzonspor

Rigobert Song (Kamerun Teknik Direktörü) Galatasaray/Trabzonspor

Vahid Halilhodzic (Fas Teknik Direktörü) Trabzonspor

Vahid Halilhodzic (Fas Teknik Direktörü) Trabzonspor

Murat Yakın (İsviçre Teknik Direktörü) Fenerbahçe

Murat Yakın (İsviçre Teknik Direktörü) Fenerbahçe

08/11/2022 10:41
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TAGS: 2022 Dünya Kupası, haber, spor
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