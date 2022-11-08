2022 Dünya Kupası'nda tanıdık yüzler
2022 Dünya Kupası'nda bir dönem yolu Süper Lig'den geçen isimler de mücadele edecek. İşte açıklanan kadrolardan tanıdık yüzler (Kadrolar açıklandıkça güncellenecek)
08/11/2022
Andreas Cornelius (Danimarka) Trabzonspor - Copenhagen
Simon Kjaer (Danimarka) Fenerbahçe - Milan
Alex Telles (Brezilya) Galatasaray - Sevilla
Yuto Nagatomo (Japonya) Galatasaray - FC Tokyo
Aziz Behiç (Avustralya) Bursaspor/G.Birliği/Giresun/Başakşehir/Kayseri
Rigobert Song (Kamerun Teknik Direktörü) Galatasaray/Trabzonspor
Vahid Halilhodzic (Fas Teknik Direktörü) Trabzonspor
Murat Yakın (İsviçre Teknik Direktörü) Fenerbahçe