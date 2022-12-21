2022 Dünya Kupası'nın ardından | Fransa ırkçı söylemler için harekete geçiyor

Fransa, 2022 Dünya Kupası'nı finalde kaybetti ancak ülkesinde coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 50 bin kişi, milli takım için Paris sokaklarındaydı. Maviler, kupaya ulaşamamanın üzüntüsünü yaşarken öte yandan ırkçı yorumlarla karşı karşıya kaldı.



Fransa Futbol Federasyonu, birkaç oyuncuya ırkçı tacizde bulunan failler hakkında şikayette bulunacağını açıkladı.



Yapılan açıklamada, "Dünya Kupası finalinin ardından Fransız takımından birkaç oyuncu sosyal medyada kabul edilemez ırkçı ve nefret dolu sözlere maruz kaldı. Federasyon olarak olanları kınıyor ve sorumlular hakkında şikayette bulunacağız." denildi.



Unutulmaz finalde Arjantin, Fransa'yı penaltı atışlarında yendi ve Katar'da dünya şampiyonu oldu. Penaltı atışlarında Kingsley Coman ve Aurelien Tchouameni penaltı vuruşlarını kaçırdıktan sonra tacizin hedefi oldu.



Alman devi Bayern Münih de oyuncusu Coman'a yöneltilen yorumları kınadı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "FC Bayern, Kingsley Coman'a yönelik ırkçı yorumları şiddetle kınıyor. Bayern ailesi arkanda King. Irkçılığın sporda veya toplumumuzda yeri yok." ifadelerine yer verildi.



Fransa son şampiyon unvanıyla katıldığı 2022 Dünya Kupası'nı kazansaydı, tarihte duble yapan 3. ülke olacaktı.



Maviler, 1998'de ev sahipliği yaptığı turnuvada ve 2018'de rusya'da dünya kupası'nı havaya kaldırmıştı.

Bu habere tepkiniz:



21/12/2022 09:54