Son şampiyon Fransa yarı finalde

Al Bayt Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetti. TRT 1, TRT 4K, TRT İZLE ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanan maçta Fransa güldü.

İngiltere'yi 2-1 ile geçen "Horozlar" adını yarı finale yazdırdı. Fransa'ya galibiyeti getiren goller 17'de Aurelien Tchouameni ile 78'de Olivier Giroud'dan geldi. İngiltere'nin tek sayısını ise 54'te penaltıdan Harry Kane kaydetti.

Bu sonuçla Fransa, yarı finalde Fas ile eşleşti.

Southgate yönetimindeki İngiltere maça; Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Rice, Bellingham, Saka, Kane, Foden 11'iyle başladı.

Deschamps'ın takımı Fransa ise; Lloris, Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández, Griezmann, Tchouaméni, Rabiot, Dembele, Giroud, Mbappe 11'iyle sahaya çıktı.

Fransa, 17. dakikada Aurelien Tchouameni'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 54'te kazanılan penaltıda Harry Kane ile golü buldu. Skora denge geldi: 1-1.

Fransa, 78'de Olivier Giroud'nun kafa golüyle yeniden öne geçti. Skor şimdi "Horozlar" lehine 2-1!

İngiltere, 84'te VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Harry Kane, penaltıda topu dışarı attı.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Fransa, yarı finalde Fas ile karşılaşacak.

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10/12/2022 23:10