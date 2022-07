2022 Emmy Ödülleri'nin sunucusu belli oldu

Bu yıl 74’üncüsü düzenlenecek olan Emmy Ödülleri, 12 Eylül akşamı yapılacak törenle sahiplerini bulacak.

Amerikan Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Emmy Ödülleri’nin bu yılki sunucusu belli oldu.

‘The Rock’ lakaplı ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson, 74. Emmy Ödülleri’nin sunuculuğunu üstlenecek.

50 yaşındaki Amerikalı aktör, DC Süper Evciller Takımı adlı yeni filminin tanıtım çalışmalar kapsamında röportaj verdiği Entertainment Tonight’a Emmy törenini sunacağını açıkladı.

Johnson, “Bana gelip sorduklarında gerçekten ve cidden onur duydum, ama bu sadece bir zamanlama meselesiydi” dedi.

Televizyonun Oscar'ları olarak anılan Emmy Ödülleri, 12 Eylül gecesi üç saatlik bir TV yayını olarak Amerikan NBC ve Peacock kanallarında yayınlanacak.

2022 Emmy Ödülleri’nin aday isimleri önceki gece açıklandı. Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar 25 kategoriyle Succession ile 20 adaylıkla Ted Lasso ve The White Lotus dizileri oldu. Yoksulların acımasız oyunlara yem olduğu Güney Kore yapımı Netflix draması Squid Game 13 adaylıkla iddialı yapımlar arasında yer alıyor.

Geçen yıl Cedric the Entertainer'ın sunuculuğunu üstlendiği 73. Emmy Ödülleri'nde Ted Lasso ve The Queen’s Gambit kendi kategorilerinde öne çıkmış, The Crown dizisi drama kategorilerinde tüm ödüllerin sahibi olmuştu.

14/07/2022 10:50