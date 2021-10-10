2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplu sonuç
10/10/2021
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 14 maçla tamamlandı. İşte 42 gole sahne olan gecenin sonuçları...
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.
B grubunda Yunanistan, deplasmanda Gürcistan'ı 90. dakikada Trabzonspor futbolcusu Bakasetas (p) ve 90+5'te Fenerbahçe futbolcusu Pelkas'ın ayağından bulduğu gollerle 2 - 0 mağlup etti.
Elemelerde 7. haftada günün sonuçları şöyle:
A Grubu:
Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3
Lüksemburg-Sırbistan: 0-1
B Grubu:
Gürcistan-Yunanistan: 0-2
İsveç-Kosova: 3-0
C Grubu:
Litvanya-Bulgaristan: 3-1
İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0
D Grubu:
Kazakistan-Bosna-Hersek: 0-2
Finlandiya-Ukrayna: 1-2
F Grubu:
İskoçya-İsrail: 3-2
Faroe Adaları-Avusturya: 0-2
Moldova - Danimarka: 0-4
I Grubu:
Andorra-İngiltere: 0-5
Macaristan-Arnavutluk: 0-1
Polonya-San Marino: 5-0