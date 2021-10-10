2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplu sonuç

ads ads ads ads
10/10/2021

ads
ads
ads
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde toplu sonuç

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı, 14 maçla tamamlandı. İşte 42 gole sahne olan gecenin sonuçları...

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 7. haftasında A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 karşılaşma yapıldı.

B grubunda Yunanistan, deplasmanda Gürcistan'ı 90. dakikada Trabzonspor futbolcusu Bakasetas (p) ve 90+5'te Fenerbahçe futbolcusu Pelkas'ın ayağından bulduğu gollerle 2 - 0 mağlup etti.

Elemelerde 7. haftada günün sonuçları şöyle:

A Grubu:

Azerbaycan-İrlanda Cumhuriyeti: 0-3

Lüksemburg-Sırbistan: 0-1

B Grubu:

Gürcistan-Yunanistan: 0-2

İsveç-Kosova: 3-0

C Grubu:

Litvanya-Bulgaristan: 3-1

İsviçre-Kuzey İrlanda: 2-0

D Grubu:

Kazakistan-Bosna-Hersek: 0-2

Finlandiya-Ukrayna: 1-2

F Grubu:

İskoçya-İsrail: 3-2

Faroe Adaları-Avusturya: 0-2

Moldova - Danimarka: 0-4

I Grubu:

Andorra-İngiltere: 0-5

Macaristan-Arnavutluk: 0-1

Polonya-San Marino: 5-0

10/10/2021 11:22
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.