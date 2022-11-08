2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu: İran

İngiltere, ABD ve Galler ile B Grubu'nda yer alan İran Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Portekizli teknik adam Carlos Queiroz'un çalıştırdığı İran, Asya Elemeleri'nde ilk turu seribaşı unvanıyla maça çıkmadan geçti.

İkinci turda Irak, Bahreyn, Hong Kong ve Kamboçya ile mücadele eden İran, 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetin ardından C Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura yükseldi.

Üçüncü turda A Grubu'nda yer alan İran, başarılı performansını sürdürdü. Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye ve Lübnan karşısında elde ettiği 8 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından İran, 25 puanla grup lideri olarak Asya kıtasından Dünya Kupası'na vize almayı garantileyen ilk takım oldu.

Lider tamamladığı iki grupta rakip filelere toplam 49 gol atan ve kalesinde sadece 8 gol gören İran, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

İkinci tur

C Grubu

Hong Kong-İran: 0-2

İran-Kamboçya: 14-0

Bahreyn-İran: 1-0

Irak-İran: 2-1

İran-Hong Kong: 3-1

İran-Bahreyn: 3-0

Kamboçya-İran: 0-10

İran-Irak: 1-0

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08/11/2022 16:17