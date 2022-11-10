2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu: Meksika

Grupta ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Meksika'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü 2019 yılından bu yana Gerardo Martino'nun yaptığı Meksika, iki yıl önce formatı yenilenen Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerinde averajla ikinci olarak Katar vizesi aldı.

Kanada, ABD, Kosta Rika, Panama, Jamaika, El Salvador ve Honduras'ın mücadele ettiği 3. turda aynı puana (28) sahip olduğu Kanada ile zirveyi paylaşan Meksika, üst üste 8. kez finallere gitmeye hak kazandı.

Meksika, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla aldı:

Meksika-Jamaika: 2-1

Kosta Rika-Meksika: 0-1

Panama-Meksika: 1-1

Meksika-Kanada: 1-1

Meksika-Honduras: 3-0

El Salvador-Meksika: 0-2

ABD-Meksika: 2-0

Kanada-Meksika: 2-1

Jamaika-Meksika: 1-2

Meksika-Kosta Rika: 0-0

Meksika-Panama: 1-0

Meksika-ABD: 0-0

Honduras-Meksika: 0-1

Meksika-El Salvador: 2-0

Duran toplarda sıkıntı yaşıyorlar

Dünya Kupası tarihinde 7 kez gruplarda, 7 kez de son 16 turunda elenen Meksika Milli Takımı, Kolombiya ile oynadıkları ve ilk yarım saatte 2-0 öne geçmelerine karşın 3-2 yenildikleri maçın ardından yoğun bir şekilde eleştirildi.

Duran toplara karşı milli takımın zaafının 'tarihsel' olduğunu savunan teknik direktör Martino, geçmişte olduğu gibi Meksika'nın turnuvada farklı bir motivasyonla oynayacağına inanıyor.

Paraguay'ı Güney Afrika 2010'da çeyrek finale kadar çıkaran 59 yaşındaki Martino'nun deneyimlerinin Meksika'ya avantaj sağlayacağına inananların sayısı az değil.

Yıldızlar sakat, Avrupa'dakiler yeterli süre bulamıyor

Takımın yıldızlarından Wolverhamptonlı Raul Jimenez ile Sevillalı Jesus Corona'nın sakatlıklarının kupa başlayana kadar geçmesini umut eden Meksika için kariyerini Avrupa'da sürdüren Hirving Lozano'nun Napoli'de, Jorge Sanchez'in de Ajax'ta her zaman sağlıklı dakikalar bulamaması ayrı bir handikap oluşturuyor.

Real Betis'ten Sporting Braga'ya kiralanan kanat oyuncusu Diego Lainez de hızı ve mücadeleci kimliğiyle Martino'nun güvendiği isimler arasında.

Milli takım oyuncularının yarısından fazlası yerel ligde kariyerini sürdürüyor. Beşinci kez Dünya Kupası'nda oynayacak Real Betisli Andres Guardado ile dördüncü Dünya Kupası deneyimine hazırlanan Monterreyli Hector Moreno, milli takıma tecrübesiyle liderlik edecek.

Dünya Kupası geçmişi

Meksika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 16 kez katıldı. Dünya Kupası tarihinde 57 maç yapan Meksika, bu maçlardan 16'sını kazandı, 14'ünden beraberlikle, 27'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2018'de katılan Meksika, kupa tarihi boyunca 60 gol attı, kalesinde 98 gol gördü.

En büyük başarısı 1970 ve 1986'da çeyrek finale çıkarak yakalayan Meksika'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1950 - İlk tur

1954 - İlk tur

1958 - İlk tur

1962 - İlk tur

1966 - İlk tur

1970 - Çeyrek final

1978 - İlk tur

1986 - Çeyrek final

1994 - İkinci tur

1998 - İkinci tur

2002 - İkinci tur

2006 - İkinci tur

2010 - İkinci tur

2014 - İkinci tur

2018 - İkinci tur

Maç takvimi

22 Kasım (TSİ 19.00): Meksika-Polonya (Stat 974)

26 Kasım (TSİ 22.00): Arjantin-Meksika (Lusail Iconic Stadı)

30 Kasım (TSİ 22.00): Suudi Arabistan-Meksika (Lusail Iconic Stadı)

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10/11/2022 10:12