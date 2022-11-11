2022 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu: Avustralya

Son şampiyon Fransa, Danimarka ve Tunus ile D Grubu'nda yer alan Avustralya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Graham Arnold'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Avustralya, Asya Elemeleri'nde epey meşakkatli bir yolu aştıktan sonra 2022 Katar biletini almayı başardı.

İkinci turda Kuveyt, Ürdün, Nepal ve Tayvan'ın yer aldığı B Grubu'nu 24 puanla namağlup lider tamamlayan "Kangurular" üçüncü tura yükseldi.

Bu turda Suudi Arabistan, Japonya, Umman, Çin ve Vietnam ile mücadele eden Avustralya, grubu 15 puanla 3. sırada bitirdi ve adını 4. tura yazdırdı.

Dördüncü turda Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2-1, kıtalararası play-off'ta ise normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan maçta Peru'ya penaltılarda 5-4 üstünlük kuran "Kangurular", 2022 Dünya Kupası'nda oynama hakkı elde etti.

Eleme müsabakalarında fileleri 45 kez sarsan Avustralya, kalesinde ise 12 gol gördü.

"Kangurular"ın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle:

İkinci tur:

Kuveyt-Avustralya: 0-3

Avustralya-Nepal: 5-0

Tayvan-Avustralya: 1-7

Ürdün-Avustralya: 0-1

Avustralya-Kuveyt: 3-0

Avustralya-Tayvan: 5-1

Nepal-Avustralya: 0-3

Avustralya-Ürdün: 1-0

Üçüncü tur:

Avustralya-Çin: 3-0

Vietnam-Avustralya: 0-1

Avustralya-Umman: 3-1

Japonya-Avustralya: 2-1

Avustralya-Suudi Arabistan: 0-0

Çin-Avustralya: 1-1

Avustralya-Vietnam: 4-0

Umman-Avustralya: 2-2

Avustralya-Japonya: 0-2

Suudi Arabistan-Avustralya: 1-0

Dördüncü tur

Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya: 1-2

Kıtalararası play-off

Avustralya-Peru: 0-0 (Penaltılarda 5-4)

Öne çıkan oyuncuları

Avustralya'da teknik direktör Arnold, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda fiziksel güçlerine güveniyor.

"Kangurular"ın kadrosunda bir dönem Süper Lig'de forma giyen Aziz Behich ile Awer Mabil de yer alıyor.

Kaptanlığı üstlenen kaleci Mathew Ryan, orta sahada Aaron Mooy ile elemelerde 7 gol kaydeden Jamie Maclaren, "Kangurular"ın turnuvada en güvendiği oyuncuların başında geliyor.

Dünya Kupası geçmişi

Avustralya Milli Takımı, Dünya Kupası'na 5 kez katıldı.

1974 Dünya Kupası ile ilk kez bu arenada sahneye çıkan Avustralya, ardından 2006, 2010, 2014 ve 2018 olmak üzere üst üste 4 kez bu turnuvada yer aldı.

Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol atıp, kalesinde de 31 gol gören Avustralya, organizasyondaki en iyi derecesine ise 2006 Almanya'da son 16 turuna kalarak elde etti.

Avustralya'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1974 - Grup aşaması

2006 - Son 16 turu

2010 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

2018 - Grup aşaması

Maç takvimi

Avustralya'nın 2022 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

22 Kasım Salı:

22.00 Fransa-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)

26 Kasım Cumartesi:

13.00 Tunus-Avustralya (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)

30 Kasım Çarşamba:

18.00 Avustralya-Danimarka (Al Janoub Stadı-Al Wakrah)

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11/11/2022 10:29