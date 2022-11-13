2022 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu: Belçika

Kanada, Fas ve Hırvatistan ile F Grubu'nda yer alan Belçika Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve aday kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

İspanyol teknik adam Roberto Martinez'in 2016'dan beri başında olduğu Belçika, Avrupa elemelerinde, Galler, Çekya, Belarus ve Estonya ile mücadele etti.

Elemelerde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Belçika, E Grubu'nu 20 puanla namağlup lider tamamlayarak Katar biletini aldı.

Eleme maçlarında rakip ağları 25 kez havalandırırken, kalesinde 6 gole izin veren Belçika'nın grupta aldığı sonuçlar şöyle:

Belçika-Galler: 3-1

Çekya-Belçika: 1-1

Belçika-Belarus: 8-0

Estonya-Belçika: 2-5

Belçika-Çekya: 3-0

Belarus-Belçika: 0-1

Belçika-Estonya: 3-1

Galler-Belçika: 1-1

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Jan Ceulemans, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff ve Enzo Scifo'nun öne çıktığı Belçika'nın kadrosundaki futbolcuların çoğu Avrupa'nın en büyük liglerinde top koşturuyor.

Turnuvanın şampiyonluk adayları arasında gösterilen Belçika'nın en önemli ismi olarak İngiliz ekibi Manchester City forması giyen orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne öne çıkıyor.

Kalesinde Thibaut Courtois, defans hattında Toby Alderweireld ve Jan Vertonghen gibi deneyimli isimlerden kurulu Belçika orta sahasında da Kevin de Bruyne'nin yanı sıra Eden Hazard, Axel Witsel, Tielemans, Yannic Carrasco gibi önemli isimlere sahip.

Belçika'nın forvet hattının en güçlü ismi ise Romelu Lukaku. Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ve Galatasaray'da kariyerini sürdüren Dries Mertens de teknik direktör Roberto Martinez'in Dünya Kupası kadrosunda yer alması beklenen isimler.

Dünya Kupası geçmişi

Belçika Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 13 kez katıldı.

1930, 1934 ve 1938'de yapılan ilk 3 organizasyonda ilk turdan öteye gidemeyen Belçika, İspanya 1982'de 2. tura, bir sonraki turnuva Meksika 1986'da ise yarı finale yükseldi.

Belçika futbolunun "altın jenerasyonu" olarak kabul edilen kadrosunda, Ceulemans, Gerets, Pfaff ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçilen Scifo'yu barındıran takım, finalde Almanya'yı mağlup ederek kupayı kaldıran Maradonalı Arjantin'e 2-0 yenildi. Üçüncülük maçında da Fransa'ya kaybeden Belçika, Meksika 1986'yı dördüncü tamamladı.

Belçika, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda ise kazandığı üçüncülük ile tarihinin en büyük başarısını elde etti. İngiltere, Tunus ve Panama ile yer aldığı grubu 3'te 3 yaparak geçen Belçika, son 16'da Japonya'yı 3-2, çeyrek finalde de Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Yarı finalde şampiyon Fransa'ya 1-0 kaybeden ve turnuvadaki tek yenilgisini alan Belçika, üçüncülük maçında ise İngiltere'yi 2-0 yendi.

Belçika, Dünya kupalarında 48 maç yaptı. Bu maçlardan 20'sini kazandı, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı, 9 maçta da berabere kaldı. Belçika, Dünya Kupası tarihi boyunca 68 gol attı, kalesinde ise 72 gol gördü.

Belçika'nın organizasyon geçmişi şöyle:

1930 - İlk tur

1934 - İlk tur

1938 - İlk tur

1954 - İlk tur

1970 - İlk tur

1982 - 2. tur

1986 - Dördüncü

1990 - 2. tur

1994 - 2. tur

1998 - İlk tur

2002 - 2. tur

2014 - Çeyrek final

2018- Üçüncü

Maç takvimi

23 Kasım (TSİ 22.00): Belçika-Kanada (Ahmed Bin Ali Stadı)

27 Kasım (TSİ 16.00): Belçika-Fas (Al Thumama Stadı)

1 Aralık (TSİ 18.00): Hırvatistan-Belçika (Ahmed Bin Ali Stadı)

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13/11/2022 11:05