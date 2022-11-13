2022 FIFA Dünya Kupası'nda F Grubu: Hırvatistan

Belçika, Fas ve Kanada ile F Grubu'nda yer alan Hırvatistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

2017'den bu yana Hırvat eski futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Rusya, Slovakya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta ile H Grubu'nda mücadele etti.

Çıktığı 10 maçın 7'sinden galip ayrılan, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Hırvatistan, grubu 23 puanla lider tamamlayarak 2022 Dünya Kupası vizesini aldı.

Eleme maçlarında rakip ağları 21 kez havalandıran, kalesinde 4 gol gören Hırvatistan, Katar 2022 biletini şu sonuçlarla elde etti:

Slovenya-Hırvatistan: 1-0

Hırvatistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0

Hırvatistan-Malta: 3-0

Rusya-Hırvatistan: 0-0

Slovakya-Hırvatistan: 0-1

Hırvatistan-Slovenya: 3-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Hırvatistan: 0-3

Hırvatistan-Slovakya: 2-2

Malta-Hırvatistan: 1-7

Hırvatistan-Rusya: 1-0

Hırvatlar Modric'in önderliğinde Katar'da

Önceki turnuvalarda Davor Suker, Zvonimir Boban, Alen Boksic ve Mario Mandzukic gibi isimlerin forma giydiği Hırvatistan'ın kadrosunda yine önemli futbolcular bulunuyor.

Takımın en önemli ismi İspanyol ekibi Real Madrid'in forması giyen ve 4. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Luka Modric.

Hırvatistan orta sahasında Modric'in yanı sıra Chelsea forması giyen Mateo Kovacic ve Inter'de top koşturan Marcelo Brozovic ön plana çıkan diğer isimler.

Forvette ise Tottenham'da başarılı bir sezon geçiren Ivan Perisic dikkati çeken bir diğer isim.

Hırvat ekibinin savunmasında uzun süre Beşiktaş'ta da forma giyen ve bu sezon başında Yunan ekibi AEK'ya transfer olan Domagoj Vida da yer aldı.

Dünya Kupası geçmişi

Hırvatistan Milli Takımı, Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'na 5 kez katıldı.

Organizasyon tarihinde 23 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 11'ini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 8'inden de mağlubiyetle ayrıldı.

Son Dünya Kupası'nda final oynayarak tarihinin en büyük başarısını elde eden Hırvatistan, final maçında Fransa'ya 4-2 kaybetti.

Hırvatistan, Dünya Kupası tarihi boyunca 35 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.

Hırvatistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1998 - Üçüncü

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

2018 - İkinci

Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivo Grbic (Atletico Madrid), Ivica Ivusic (Osijek)

Savunma: Josip Stanisic (Bayern Münih), Borna Sosa (Stuttgart), Josko Gvardiol (Leipzig), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Rangers), Domagoj Vida (AEK), Josip Juranovic (Celtic), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Orta Saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt), Lovro Majer (Rennes), Luka Sucic (Salzburg)

Forvet: Ivan Perisic (Tottenham), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Livaja (Hajduk Split), Bruno Petkovic, Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna).

Maç takvimi

23 Kasım (TSİ 13.00): Fas-Hırvatistan (Al Bayt Stadı)

27 Kasım (TSİ 19.00): Hırvatistan-Kanada (Khalifa Uluslararası Stadı)

1 Aralık (TSİ 18.00): Hırvatistan-Belçika (Ahmed Bin Ali Stadı)

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13/11/2022 11:00