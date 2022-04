2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

64. Grammy Ödüllerinde Olivia Rodrigo en iyi yeni sanatçı ödülünü, Silk Sonic yılın şarkısı ödülünü ve Jon Batiste yılın albümü ödülünü kazandı.

64. Grammy ödülleri sahiplerini buldu. İşte kazananların tam listesi...

Yılın albümü

Jon Batiste – We Are

Yılın rekoru

Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi pop/ikili grup performansı

Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More

En iyi pop vokal albümü

Olivia Rodrigo – Sour

En iyi R&B albümü

Jazmine Sullivan – Heaux Tales

En iyi rap performansı

Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties

En iyi yeni sanatçı

Olivia Rodrigo

Yılın şarkısı

Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi country albümü

Chris Stapleton – Starting Over

En iyi pop solo performansı

Olivia Rodrigo – Drivers License

En iyi dance/elektronik kayıt

Rüfüs Du Sol – Alive

En iyi dans/elektronik performansı

Black Coffee – Subconsciously

En iyi country ikili/grup performansı

Brothers Osborne – Younger Me

En iyi rock performansı

Foo Fighters – Making a Fire

En iyi metal performansı

Dream Theater – The Alien

En iyi alternatif muzik albümü

St Vincent - Daddy’s Home

En iyi R&B performansı

Silk Sonic – Leave the Door Open

Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

En iyi geleneksel R&B performansı

HER – Fight for You

En iyi R&B şarkısı

Silk Sonic – Leave the Door Open

En iyi rap albümü

Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost

En iyi rap şarkısı

Kanye West featuring Jay-Z – Jail

En iyi melodik rap performansı

Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby – Hurricane

En iyi geleneksel blues albümü

Cedric Burnside – I Be Trying

En iyi bluegrass albümü

Béla Fleck – My Bluegrass Heart

En iyi folk albüm

Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – They’re Calling Me Home

2022 Grammy Ödülleri'nden renkli anlar...

Bu habere tepkiniz:



04/04/2022 10:35