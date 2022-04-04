2022 Grammy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
64. Grammy Ödüllerinde Olivia Rodrigo en iyi yeni sanatçı ödülünü, Silk Sonic yılın şarkısı ödülünü ve Jon Batiste yılın albümü ödülünü kazandı.
04/04/2022
64. Grammy Ödüllerinde Olivia Rodrigo en iyi yeni sanatçı ödülünü, Silk Sonic yılın şarkısı ödülünü ve Jon Batiste yılın albümü ödülünü kazandı.
64. Grammy ödülleri sahiplerini buldu. İşte kazananların tam listesi...
Yılın albümü
Jon Batiste – We Are
Yılın rekoru
Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi pop/ikili grup performansı
Doja Cat featuring SZA – Kiss Me More
En iyi pop vokal albümü
Olivia Rodrigo – Sour
En iyi R&B albümü
Jazmine Sullivan – Heaux Tales
En iyi rap performansı
Baby Keem featuring Kendrick Lamar – Family Ties
En iyi yeni sanatçı
Olivia Rodrigo
Yılın şarkısı
Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi country albümü
Chris Stapleton – Starting Over
En iyi pop solo performansı
Olivia Rodrigo – Drivers License
En iyi dance/elektronik kayıt
Rüfüs Du Sol – Alive
En iyi dans/elektronik performansı
Black Coffee – Subconsciously
En iyi country ikili/grup performansı
Brothers Osborne – Younger Me
En iyi rock performansı
Foo Fighters – Making a Fire
En iyi metal performansı
Dream Theater – The Alien
En iyi alternatif muzik albümü
St Vincent - Daddy’s Home
En iyi R&B performansı
Silk Sonic – Leave the Door Open
Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings
En iyi geleneksel R&B performansı
HER – Fight for You
En iyi R&B şarkısı
Silk Sonic – Leave the Door Open
En iyi rap albümü
Tyler, the Creator – Call Me If You Get Lost
En iyi rap şarkısı
Kanye West featuring Jay-Z – Jail
En iyi melodik rap performansı
Kanye West featuring the Weeknd and Lil Baby – Hurricane
En iyi geleneksel blues albümü
Cedric Burnside – I Be Trying
En iyi bluegrass albümü
Béla Fleck – My Bluegrass Heart
En iyi folk albüm
Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi – They’re Calling Me Home
2022 Grammy Ödülleri'nden renkli anlar...