Katar 2022 için kura heyecanı yaklaşıyor. Dünya Kupası'na gidecek 32 takımın 27'si belli oldu.

Avrupa'dan 12, Afrika'dan 5, Kuzey Amerika'dan 1, Asya ve Güney Amerika'dan 4'er ülke turnuvaya katılmayı garantiledi.

Avrupa elemelerinde 1 takım dışında katılımcılar belli oldu.- Dünya Kupası'na Avrupa'dan hangi ülkeler katılacak?

Almanya, Danimarka, Fransa, Belçika, Hırvatistan, Sırbistan, İspanya, İsviçre, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Polonya.



Avrupa'dan katılacak son takım İskoçya - Ukrayna eşleşmesinin galibinin Galler'le karşılaşacağı finalde belli olacak.



CONCACAF elemelerinde bu gece oynanacak maçlarla iki ülke daha Katar biletini cebine koyacak.



Daha sonra CONCACAF, CONMEBOL, Asya ve Okyanus elemelerinden birer takım, play-off'ta karşılaşacak, 2 takım Dünya Kupası vize alacak.

- 2022 Katar Dünya Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

2022 Dünya Kupası kura çekimi 1 Nisan Cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 17.00'de başlayacak.

2022 Dünya Kupası 21 Kasım'da başlayacak. Turnuvanın final karşılaşması ise 18 Aralık'ta oynanacak.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak Katar'la birlikte Belçika, Brezilya, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya ve Portekiz kura çekimine 1. torbadan katılacak.

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31/03/2022 10:03