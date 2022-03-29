2022 Katar Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler

İlk kez kış aylarında düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Eleme gruplarının ardından Katar'da olmayı garantileyen ülkeler belli oldu.

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29/03/2022

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2022 Katar Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler

ALMANYA - 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu maçında Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider bitirmeyi ve 2022 Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım oldu.

DANİMARKA - Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda sahasında Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 24'e yükselten Danimarka, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

KATAR - İlk kez Kış aylarında düzenlenecek dev organizasyona ev sahipliği yapacak olan Katar, eleme oynamadan direkt olarak gruplarda yer alacak.

SIRBİSTAN

FRANSA

İSPANYA

HOLLANDA

BELÇİKA 

BREZİLYA

ARJANTİN

HIRVATİSTAN

İSVİÇRE

İNGİLTERE

İRAN -  İran, 2022 FIFA Dünya Kupası'na Asya elemelerinden katılmaya hak kazanan ilk takım oldu.

GÜNEY KORE

JAPONYA

EKVADOR

URUGUAY

KANADA

SUUDİ ARABİSTAN

2022 KATAR DÜNYA KUPASI TAKVİMİ -  İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

29/03/2022 09:40
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TAGS: 2022 Katar Dünya Kupası
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