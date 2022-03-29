2022 Katar Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler
İlk kez kış aylarında düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım sürüyor. Eleme gruplarının ardından Katar'da olmayı garantileyen ülkeler belli oldu.
29/03/2022
ALMANYA - 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu maçında Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider bitirmeyi ve 2022 Dünya Kupası’na katılmayı garantileyen ilk takım oldu.
DANİMARKA - Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu'nda sahasında Avusturya'yı 1-0 mağlup ederek puanını 24'e yükselten Danimarka, Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.
KATAR - İlk kez Kış aylarında düzenlenecek dev organizasyona ev sahipliği yapacak olan Katar, eleme oynamadan direkt olarak gruplarda yer alacak.
SIRBİSTAN
FRANSA
İSPANYA
HOLLANDA
BELÇİKA
BREZİLYA
ARJANTİN
HIRVATİSTAN
İSVİÇRE
İNGİLTERE
İRAN - İran, 2022 FIFA Dünya Kupası'na Asya elemelerinden katılmaya hak kazanan ilk takım oldu.
GÜNEY KORE
JAPONYA
EKVADOR
URUGUAY
KANADA
SUUDİ ARABİSTAN
2022 KATAR DÜNYA KUPASI TAKVİMİ - İlk kez yaz ayları dışında düzenlenecek turnuva, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.