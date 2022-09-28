2022 Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları ve 14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası yapıldı
28/09/2022
2022 Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları ve 14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, 25 Eylül 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.
Sporcuların yapılan doktor kontrolünden sonra müsabakalara geçildi. Federasyona bağlı 8 dernekten 93 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.
Minikler, Yıldızlar, Genç ve Büyükler kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve Kick Light disiplininde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları Federasyon yetkilileri ve Ayda Tilki’nin ailesi tarafından verildi.
14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasını 119 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği, 2’ncilik kupasını 118 puanla Erdem Akademi Spor Derneği ve 3’Üncülük Kupasını 88 puanla Gazi Mağusa İhtisas Spor Derneği elde etti.
2022 Kickboks Ligi 4.Ayak Müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların puan durumu Ek’te görüldüğü gibidir;
|
2022 KİCK-BOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU
|
MİNİKLER
|
1.AYAK
|
2.AYAK
|
3.AYAK
|
4.AYAK
|
GENEL
|
|
47
|
|
36
|
52
|
135
|
|
37
|
|
41
|
47
|
125
|
|
22
|
|
19
|
30
|
71
|
|
7
|
|
7
|
|
14
|
|
10
|
|
|
|
10
|
|
|
|
10
|
|
10
|
|
|
|
10
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
YILDIZLAR
|
|
|
|
|
|
|
37
|
7
|
36
|
28
|
108
|
|
22
|
5
|
44
|
29
|
100
|
|
31
|
|
30
|
30
|
91
|
|
15
|
|
25
|
10
|
50
|
|
7
|
|
|
22
|
29
|
|
5
|
|
7
|
7
|
19
|
|
|
|
12
|
|
12
|
|
3
|
|
8
|
|
11
|
|
|
|
|
|
|
GENÇLER
|
|
|
|
|
|
|
44
|
|
34
|
36
|
114
|
|
29
|
26
|
10
|
36
|
101
|
|
38
|
10
|
25
|
|
73
|
|
23
|
3
|
25
|
13
|
64
|
|
7
|
|
3
|
7
|
17
|
|
|
|
|
12
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BÜYÜKLER
|
|
|
|
|
|
|
29
|
17
|
30
|
14
|
90
|
|
12
|
5
|
7
|
24
|
48
|
|
17
|
|
19
|
3
|
39
|
|
7
|
14
|
|
|
21
|
|
7
|
|
7
|
|
14
|
|
|
7
|
|
5
|
12
|
|
|
|
10
|
|
10
|
|
3
|
|
3
|
|
6
|
|
|
|
|
|