2022 Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları ve 14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası yapıldı

2022 Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları ve 14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, 25 Eylül 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.

Sporcuların yapılan doktor kontrolünden sonra müsabakalara geçildi. Federasyona bağlı 8 dernekten 93 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Minikler, Yıldızlar, Genç ve Büyükler kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve Kick Light disiplininde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları Federasyon yetkilileri ve Ayda Tilki’nin ailesi tarafından verildi.

14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasını 119 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği, 2’ncilik kupasını 118 puanla Erdem Akademi Spor Derneği ve 3’Üncülük Kupasını 88 puanla Gazi Mağusa İhtisas Spor Derneği elde etti.

2022 Kickboks Ligi 4.Ayak Müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların puan durumu Ek’te görüldüğü gibidir;

2022 KİCK-BOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU MİNİKLER 1.AYAK 2.AYAK 3.AYAK 4.AYAK GENEL Erdem Akademi Spor Derneği 47 36 52 135 Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 37 41 47 125 Şimşek Savunma Sanatları Derneği 22 19 30 71 Aziz Spor Derneği 7 7 14 Cengizköy Spor Derneği 10 10 Tatlı Spor Kulübü Birliği 10 10 Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği 10 10 Cyprus Bull and Lion Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği YILDIZLAR Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 37 7 36 28 108 Şimşek Savunma Sanatları Derneği 22 5 44 29 100 Erdem Akademi Spor Derneği 31 30 30 91 Aziz Spor Derneği 15 25 10 50 Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 7 22 29 Cengizköy Spor Derneği 5 7 7 19 Tatlı Spor Kulübü Birliği 12 12 Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği 3 8 11 Cyprus Bull and Lion GENÇLER Erdem Akademi Spor Derneği 44 34 36 114 Şimşek Savunma Sanatları Derneği 29 26 10 36 101 Aziz Spor Derneği 38 10 25 73 Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 23 3 25 13 64 Cyprus Bull and Lion 7 3 7 17 Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 12 12 Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği Cengizköy Spor Derneği Tatlı Spor Kulübü Birliği BÜYÜKLER Cengizköy Spor Derneği 29 17 30 14 90 Şimşek Savunma Sanatları Derneği 12 5 7 24 48 Aziz Spor Derneği 17 19 3 39 Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 7 14 21 Erdem Akademi Spor Derneği 7 7 14 Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 7 5 12 Tatlı Spor Kulübü Birliği 10 10 Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği 3 3 6 Cyprus Bull and Lion

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28/09/2022 15:20