2022 Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları ve 14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası yapıldı

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28/09/2022

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2022 Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları ve 14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası yapıldı

     2022 Kickboks Ligi 4. Ayak Müsabakaları ve 14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası, 25 Eylül 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.

      Sporcuların yapılan doktor kontrolünden sonra müsabakalara geçildi. Federasyona bağlı 8 dernekten 93 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

     Minikler, Yıldızlar, Genç ve Büyükler kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve Kick Light disiplininde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları Federasyon yetkilileri ve Ayda Tilki’nin ailesi  tarafından verildi.

     14. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasını 119 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği, 2’ncilik kupasını 118 puanla Erdem Akademi Spor Derneği ve 3’Üncülük Kupasını 88 puanla Gazi Mağusa İhtisas Spor Derneği elde etti.

     2022 Kickboks Ligi 4.Ayak Müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların puan durumu Ek’te görüldüğü gibidir;

2022 KİCK-BOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI VE PUAN DURUMU

MİNİKLER

1.AYAK

2.AYAK

3.AYAK

4.AYAK

GENEL
  1. Erdem Akademi Spor Derneği

47

 

36

52

135
  1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

37

 

41

47

125
  1. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

22

 

19

30

71
  1. Aziz Spor Derneği

7

 

7

 

14
  1. Cengizköy Spor Derneği

10

 

 

 

10
  1. Tatlı Spor Kulübü Birliği

 

 

10

 

10
  1. Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği

 

 

10

 

10
  1. Cyprus Bull and Lion

 

 

 

 

 
  1. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

 

 

 

 

 

YILDIZLAR

 

 

 

 

 
  1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

37

7

36

28

108
  1. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

22

5

44

29

100
  1. Erdem Akademi Spor Derneği

31

 

30

30

91
  1. Aziz Spor Derneği

15

 

25

10

50
  1. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

7

 

 

22

29
  1. Cengizköy Spor Derneği

5

 

7

7

19
  1. Tatlı Spor Kulübü Birliği

 

 

12

 

12
  1. Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği

3

 

8

 

11
  1. Cyprus Bull and Lion

 

 

 

 

 

GENÇLER

 

 

 

 

 
  1. Erdem Akademi Spor Derneği

44

 

34

36

114
  1. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

29

26

10

36

101
  1. Aziz Spor Derneği

38

10

25

 

73
  1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

23

3

25

13

64
  1. Cyprus Bull and Lion

7

 

3

7

17
  1. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

 

 

 

12

12
  1. Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği

 

 

 

 

 
  1. Cengizköy Spor Derneği

 

 

 

 

 
  1. Tatlı Spor Kulübü Birliği

 

 

 

 

 

BÜYÜKLER

 

 

 

 

 
  1. Cengizköy Spor Derneği

29

17

30

14

90
  1. Şimşek Savunma Sanatları Derneği

12

5

7

24

48
  1. Aziz Spor Derneği

17

 

19

3

39
  1. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği

7

14

 

 

21
  1. Erdem Akademi Spor Derneği

7

 

7

 

14
  1. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği

 

7

 

5

12
  1. Tatlı Spor Kulübü Birliği

 

 

10

 

10
  1. Girne Gençler Birliği Sav. Spor Derneği

3

 

3

 

6
  1. Cyprus Bull and Lion

 

 

 

 

 

 

28/09/2022 15:20
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TAGS: Kickboks Ligi, kktc, tilki kickboks,
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