2022 Kickboks Ligi 5.Ayak Müsabakaları ve 2.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası Yapılıyor

ads ads ads ads
29/11/2022

ads
2022 Kickboks Ligi 5.Ayak Müsabakaları ve 2.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası Yapılıyor

     2022 Kickboks Ligi 5.Ayak Müsabakaları ve 2.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 04 Aralık 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda yapılıyor.

      2022 Kickboks Ligi 5.Ayak Müsabakaları yanında, 2.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası da ayni gün yapılacak. Müsabakalar sonunda 2022 Yılı Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Lig Şampiyonları belirlenecek. Dünyada popüler bir spor dalı olan ve seyirciler tarafından büyük ilgi gören MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası’nın bu yıl ikincisi düzenleniyor. 

     Şampiyona Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde Müzikli Form, Point Fighting, Kick Light, MMA Grapling ve MMA Light disiplinlerinde yapılacak Şampiyonada, 10 kulüpten sporcular yarışacak. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.

29/11/2022 11:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Mixed Martial Arts, Kickboks Ligi
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.