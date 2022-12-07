2022 Kickboks Ligi Şampiyonları Belirlendi

2022 Kickboks Ligi, 5.Ayak (Son Ayak) Müsabakaları 04 Aralık 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.

Sporcuların yapılan doktor kontrolünden sonra müsabakalara geçildi. Federasyona bağlı 8 dernekten 108 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Minikler, Yıldızlar, Genç ve Büyükler kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve Kick Light disiplininde yapılan müsabakalar sonunda 2022 Kickboks Ligi Şampiyonları belli oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

2022 Kickboks Ligi sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde Şampiyon olan ve dereceye giren takımların puan durumu ve aldıkları dereceler şöyle:

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07/12/2022 16:35