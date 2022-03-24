2022 KKTC Kickboks Şampiyonası yapıldı

2022 Kickboks Ligi (1.Ayak)Müsabakaları ve 2022 KKTC Kickboks Şampiyonası, 20 Mart 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 8 dernekten 126 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Müsabakalardan önce yapılan doktor kontrolünden sonra müsabakalara geçildi.

Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum, Point Fighting ve Light Contact disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları, dernek ve Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

2022 KKTC Kickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasını 129 puanla Erdem Akademi Spor Derneği, 2’ncilik Kupasını 104 puanla Gazi Mağusa İhtisas Spor Derneği ve 3’üncülük Kupasını 85 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği elde etti.

2022 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların puan durumu şöyle:

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24/03/2022 11:27