2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası başlıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği ve ana sponsorluğunu Basel Holding’in üstlendiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası yarın (3 Nisan 2022 Pazar) başlıyor. Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz eski rallicilerden Mehmet Alptürk anısına gerçekleştirilecek ralli Aslanköy Ormanı’nda yapılacak.

Yarın ralli günü

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun (KKTOK) Basel Holding ana sponsorluğunda organize ettiği 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli ve Sprint Şampiyonası yarın (3 Nisan 2022 Pazar) yapılacak Mehmet Alptürk Anı Sprint Rallisi ile başlıyor. Sezonun ilk rallisi eski rallicilerden merhum Mehmet Alptürk anısına Aslanköy Ormanı’nda yapılacak sprint rallisi ile başlıyor. Limon, Genpower, Basel Energy, Gopro, Polaris, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele, Çağla Car Care, Aveon Sigorta’nın da katkıları ile gerçekleştirilecek olan yarış sprint şampiyonasına tam kat sayı ile, ralli şampiyonasına ise 0.5 kat sayı ile puan verecek. 22 ekibin mücadele edeceği yarış, Lefkoşa Fina Petrol İstasyonu önünden 09.00’da start alacak. 11.00’den itibaren Aslanköy Ormanı’nda hazırlanan etabın 3 kez geçilmesinin ardından Haspolat Fina’da 14.00’de tamamlanacak. Servis alanının da Aslanköy’de olacağı ralliyi seyirciler tek bölgeden takip edebilecek.

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02/04/2022 15:59