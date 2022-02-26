2022 Okullar Arası Kickboks Şampiyonası'nda Başarılı Olanlar Açıklandı

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26/02/2022

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2022 Okullar Arası Kickboks Şampiyonası'nda Başarılı Olanlar Açıklandı

     2022 Yılı Okullar Arası Kickboks Şampiyonası, 24 Şubat 2022 tarihinde, 09.00-13.00 saatleri arasında,  Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda, Yıldızlar, Gençler (A) ve Gençler (B) Kategorilerinde Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapıldı. 

    Yıldızlar Kategorisinde Çanakkale Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji sporcuları yarışırken, Gençler Kategorisinde İskele Ticaret Lisesi, Doğu Akdeniz Doğa Koleji, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Namık Kemal Lisesi ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji sporcuları yarıştı. 

     10 Okuldan 48 sporcunun yarıştığı müsabakalar sonunda şampiyon olan sporculara madalyaları okul öğretmenleri ve KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyon yetkilileri tarafından verildi.

     Şampiyon olan sporcular ve okulları aşağıda görüldüğü gibi olup, şampiyon sporcular Türkiye Okullar Arası Kickboks Şampiyonasında ülkemizi temsil edeceklerdir.

KATEGORİSİ

ADI VE SOYADI

DİSİPLİNİ

OKULU

YILDIZ  KIZ     

BEREN NUR ŞİMŞEK

MÜZİKLİ FORM

İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU

YILDIZ  ERKEK  

ENES ERDEM

MÜZİKLİ FORM

ÇANAKKALE ORTAOKULU
       

YILDIZ KIZ             55 KG.

BENSU ÖZAYDIN

POINT FIGHTING

GAZİ MAĞUSA TÜRK MAARİF KOLELİ

YILDIZ ERKEK       42 KG.

ABDULMENAN GÖĞSÜAÇIK 

POİNT FIGHTING

İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU

YILDIZ ERKEK       52 KG.

BABURHAN KARYAGDYYEV

POINT FIGHTING

İRSEN KÜÇÜK ORTAOKULU

YILDIZ ERKEK       69+ KG.

İBRAHİM ÇEBİ

POİNT FIGHTING

HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ
       

GENÇ KIZ(B)             

ZEYNEP KARATAŞ

MÜZİKLİ FORM

20 TEMMUZ FEN LİSESİ

GENÇ KIZ(A)

İLAYDA ERDEM

MÜZİKLİ FORM

NAMIK KEMAL LİSESİ

GENÇ ERKEK(A)

REYYİMBAY İNTİZAROV

MÜZİKLİ FORM

DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
       

GENÇ KIZ(B)         50 KG.

NUR ÇALIŞ

POİNT FIGHTING

İSKELE TİCARET LİSESİ

GENÇ KIZ(B)         55 KG

RAYGAN BULUT

POİNT FIGHTING

20 TEMMUZ FEN LİSESİ

GENÇ KIZ(B)         70+ KG

LALİN ÜNLÜSOY

POİNT FIGHTING

GAZİ MAĞUSA TÜRK MAARİF KOLEJİ

GENÇ ERKEK (B)  69 KG.

TARIK YAYAR

POİNT FIGHTING

20 TEMMUZ FEN LİSESİ

GENÇ ERKEK (B)  74 KG.

ATAKAN ZORBA

POİNT FIGHTING

DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
       

GENÇ ERKEK(A)   57 KG.

HASAN ALİ ÇEVİK

POİNT FIGHTING

20 TEMMUZ FEN LİSESİ

GENÇ ERKEK(A)   63 KG.

AZAT HOCAMKULİYEV

POİNT FIGHTING

ATATÜRK MESLEK LİSESİ

GENÇ ERKEK(A)   69 KG.

ALİCAN KONU

POİNT FIGHTING

HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ

GENÇ ERKEK(A)   74 KG.

HASAN KINAY

POİNT FIGHTING

HALA SULTAN İLAHİYAT KOLEJİ

GENÇ ERKEK(A)   94 KG.

YUSUF EFE YETİMOĞLU

POİNT FIGHTING

DR. FAZIL KÜÇÜK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ


26/02/2022 09:36
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TAGS: Kickboks Şampiyonası, spor, 2022
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