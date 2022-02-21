2022 Pekin Kış Olimpiyatları 'unutulmazlar' arasına girdi

Çin'in başkenti Pekin'in ev sahipliği yaptığı 24. Kış Olimpiyatları, tarihe not düşülen sportif başarıların yanı sıra birçok farklı noktada yaşanan krizleriyle de gündeme geldi.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları ve insan hakları ihlalleri nedeniyle başta ABD, İngiltere ve Avustralya olmak üzere birçok ülke oyunlara diplomatik boykot uygularken, Japonya ise hükümeti temsilen kabine delegasyonu ve üyesini açılış törenine göndermedi.

48 sporcu karantinaya alındı

Yaşanan siyasi krizin gölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle oyunlara yabancı ülkelerden seyirci alınmazken, az sayıda Çinli vatandaşın yerinden takip etmesine izin verildi. Alınan sıkı önlemlere rağmen oyunlar boyunca Kovid-19'a birçok sporcu yakalandı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, olimpiyat boyunca 48 sporcu Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınırken, elde edilen sonucun tatmin edici olduğu vurgulandı.

Norveç oyunlara damga vurmaya devam etti

Kış olimpiyatları tarihinin en başarılı ülkesi unvanını uzun yıllardır sürdüren Norveç, bu oyunlarda da sporcularının elde ettiği başarılarla adından en çok söz ettiren ülke oldu.

Güney Kore'de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda 39 kez podyuma çıkarak en çok madalya kazanan ülke rekorunu kıran Norveç, bu oyunlarda da yeni bir rekora imza attı.

109 branşta zirve mücadelesinin yapıldığı Pekin 2022'de 16 altın, 8 gümüş ve 13 bronz olmak üzere 37 madalyayla oyunları zirvede tamamlayan Norveç, altın sayısında ise rekor kırdı.

PyeongChang 2018'de 14 altın madalya elde ederek bu alandaki rekoru Almanya ile paylaşan Norveç, bu oyunların sonunda ise zirvede tek başına yer aldı.

Genel klasmanda 132 altın, 125 gümüş ve 111 bronz olmak üzere toplam 368 madalyaya ulaşan Norveç, kış olimpiyatları tarihinin en başarılı ülkesi konumunu sürdürdü.

Kayaklı koşu branşında mücadele eden Norveçli sporcu Therese Johaug, kadınlar 10 kilometre klasik, 15 kilometre skiatlon ve 30 kilometre serbest stil kategorilerinde altın madalya kazanarak ülkesi adına dikkat çeken sporcular arasına girdi.

Sürat pateninde Nils van der Poel ve Suzanne Schulting olimpiyat ve dünya rekorları kırdı

Çekişmeli birçok yarışa sahne olan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları, kırılan dünya ve olimpiyat rekorlarıyla da sporseverlerin beğenisi kazandı.

İsveçli sürat patencisi Nils van der Poel, erkekler 5 bin metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzanırken, 10 bin metre yarışlarında ise 12.30.74'lük derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Oyunların ardından performansını değerlendiren 25 yaşındaki sporcu, "Derecelerimden oldukça memnunum. Üç yıl önce bu oyunlardaki tek amacım altın madalya kazanmaktı. Bugün ise hayal edebileceğimden çok daha önemli şeyleri başarmak için yarışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunları iki altın, birer gümüş ve bronz madalyayla tamamlayan Hollandalı sürat patencisi Suzanne Schulting ise kısa mesafe kadınlar bin metre çeyrek finalinde 1.26.514'lük süresiyle dünya ve olimpiyat rekoru kırdı.

24 yaşındaki sporcu, kısa kulvar kadınlar 500 metre (42.379) ve 1000 metre (1.26.514) yarışlarında ise olimpiyat rekorlarına imza attı.

Ireen Wüst bir kez daha tarihe geçti

Kadın sürat patenci Ireen Wüst, Torino 2006'da 3000 metre, Vancouver 2010'da 1500 metre, Soçi 2014'te 3000 metre ve PyeongChang 2018'de 1500 metrenin ardından Pekin 2022'yi de boş geçmedi.

Kadınlar 1500 metre finalinde 1.53.282'lik süresiyle olimpiyat rekoru kırarak adını zirveye yazdıran 35 yaşındaki sporcu, 5 farklı olimpiyatta ferdi yarışmalarda altın madalya kazanan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Kadınlar takım takip finalinde de üçüncü olan Wüst, oyunları iki madalyayla tamamladı.

Sürat pateni tarihine adını altın harflerle yazdıran Ireen Wüst, toplam 6 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalyayla kış olimpiyatları tarihinin en başarılı faal sporcusu unvanını devam ettirdi. Hollandalı Wüst, kış olimpiyatlarında en çok madalya kazanan sporcular arasında ise Norveçli Marit Björgen ve Ole Einar Björndalen'in ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Rekortmen Ledecka, Pekin 2022'den de madalyayla döndü

PyeongChang 2018'de kar kayağı ve Alp disiplininde altın madalya kazanarak kış olimpiyatları organizasyonunda iki farklı branşta şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu unvanının sahibi Çek Ester Ledecka, bu oyunlarda aynı başarıyı tekrarlayamasa da altın madalyayla ülkesine döndü.

26 yaşındaki Çek sporcu, kar kayağı kadınlar paralel büyük slalom finalinde adını zirveye yazdırdı.

Yeni yüzler arasından iki isim öne çıktı

Pekin 2022'nin dikkat çekici genç yüzleri arasında, Çinli Eileen Gu ile Rus Kamila Valieva başı çekti.

Sporculuğun yanı sıra mankenlik de yapan ve bu organizasyonda iki altın ve bir gümüş madalyayı boynuna takan 18 yaşındaki Eileen Gu'nun başarısı, Çin'de yoğun ilgiyle karşılandı. Sporcunun kazandığı madalyaların ardından ülkenin sosyal paylaşım sitesi Weibo, yüz binlerce tebrik mesajı nedeniyle bir süreliğine çöktü.

Gu, serbest stil kayak kadınlar büyük sıçrayış ve halfpipe finallerinde altın, slope stilinde ise gümüş madalyaya uzanarak kış olimpiyatlarında önemli birçok başarıya daha imza atacağına ilişkin umut verdi.

Valieva'nın başarısına doping gölgesi düştü

15 yaşındaki Kamila Valieva ise oyunlarda elde ettiği başarılardan daha fazla, doping skandalıyla gündeme geldi.

Artistik buz pateninde zorlu "dörtlü atlayış" (quadruple jump) hareketini olimpiyatlarda gerçekleştiren ilk kadın sporcu olarak tarihe geçen ve takımlar buz dansı serbest programda Rusya Olimpiyat Komitesi'nin altın madalya kazanmasında başrolü oynayan Valieva hakkında oyunlar sırasında devam eden doping soruşturması, sporcunun başarısını gölgeledi.

Buz pateni tarihinin en başarılı sporcuları arasında yer alması beklenirken Valieva'nın Aralık 2021'de St. Petersburg şehrinde düzenlenen Rusya Artistik Buz Pateni Şampiyonası sırasında doping testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı.

Doping bulgusunun olimpiyat öncesinde olması ve Valieva'nın Pekin 2022 öncesindeki testlerden geçmesi nedeniyle oyunlarda yarışması, spor otoritelerini ikiye böldü.

Sporcunun olimpiyatlarda yer almaması gerektiğini düşünen IOC, bunu engellemek adına Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazda bulundu. Oyunlar sırasında acil olarak toplanarak konu hakkında kararını duyuran CAS ise 16 yaş altı sporcuların yasaklı madde kullanımı konusunda sorumluluktan muaf tutulması ve Valieva'nın son doping testinden geçmesi nedeniyle IOC'nin itirazını reddetti.

Doping tartışmalarının gölgesinde favori olarak görüldüğü tek kadınlar finalinde iyi bir performans gösteremeyen Kamila Valieva ise dördüncü olarak ferdi yarışmada madalya kazanamadı.

Oyunlar sırasında iki sporcuya yasaklı maddeden men cezası geldi

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda, Alp disiplininde İranlı Hüseyin Save Şemşeki ve kayaklı koşuda Ukraynalı Valentyna Kaminska, doping testinden geçemeyen ikinci sporcu oldu.

Geçici men cezası alan sporcular, evlerine dönmek zorunda kaldı.

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21/02/2022 15:16