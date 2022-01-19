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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda bilet kararı

4-20 Şubat tarihleri arasında Pekin'de yapılacak Kış Olimpiyatları için bilet satışı yapılmayacağı belirtildi.

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19/01/2022

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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda bilet kararı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın organizasyon komitesi, Çin'de Covid-19'un Omicron varyantının artış göstermesi sebebiyle genel bilet satışının yapılmayacağını açıklandı.

Sporcuların sağlığının korunması için bu kararın alındığı vurgulanırken davetlilerin küçük gruplar halinde oyunlara katılacağı ifade edildi.

Komiteden yapılan açıklamada, "Pandemi şartlarının devam etmesi sebebiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda görev alacak personeli ve seyircileri koruyabilmek için bilet satış planımızda değişikliğe gitmek zorunda kaldık." ifadeleri yer aldı.

4 Şubat'ta açılış seremonisiyle başlayacak 2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 20 Şubat'ta sona erecek. Paralimpik Oyunlar ise 4-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

19/01/2022 09:53
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TAGS: Pekin Kış Olimpiyatları
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