“2022 Startups4Peace” (Su4P) programı başlatıldı

AB tarafından finanse edilen İnovatif Girişimcilik projesi, Finlandiya Büyükelçiliği ile iş birliği içinde “2022 Startups4Peace” (Su4P) programını başlattı.

İnovatif Girişimcilik projesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, başvuruların 19 Ağustos Cuma gününe kadar [email protected] üzerinden yapılması gerekiyor.

Startups4Peace (Su4P) Programı, Kıbrıs'ta yeni iş fikirleri olan ve toplumlar arası vizyon taşıyan inovatif girişimcileri bir araya gelmeye, ortak çalışmaya ve Kıbrıs Rum toplumu ile Kıbrıs Türk toplumu arasında daha yakın ilişkiler geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Başarılı başvuru sahipleri eğitim kampında (bootcamp) bir dizi eğitim aldıktan ve iş fikri sunumu yarışmasında iş fikirlerini sunduktan sonra iş fikirlerini geliştirme konusunda destek alacak ve iş fikirleri pazarda denenecek.

Kazanan Üç [3] ekip, Kasım 2022'de Finlandiya'nın Helsinki kentinde düzenlenecek dünyanın en büyük start-up etkinliği olan SLUSH'a katılım hakkı kazanacak.

Avrupa Birliği ile Finlandiya Büyükelçiliği tarafından ortak finanse edilen Startups4Peace (Su4P) Programı, NI-CO tarafından uygulanan İnovatif Girişimcilik projesi kapsamında düzenlenen bir yarışma ve girişimcilik mini-hızlandırma programı.

Program, CYENS Centre of Excellence, Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası ortaklığında yürütülüyor.

Program kriterleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler ve program rehberi https://www.startups4peace.eu/ adresinden elde edilebilir.

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06/07/2022 12:35